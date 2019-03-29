暗夜摸上沙發！渣男性侵她2次　隔天還有臉「向女友求婚」

▲性侵示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

23歲英國女子蘇菲（化名，Sophie）先前在職場上，遇到一名她從小就認識的男生賈斯汀（Justin Finnerty），原以為老同學間美好的相逢，卻在一場聚會後完全破碎；當天蘇菲與同事們參加聚會，因為時間過晚所以接受賈斯汀跟其女友的邀約，住在他們家中，沒想到喝醉的蘇菲躺在沙發上睡覺時，卻連續兩度遭受賈斯汀的侵犯，而且事後才知道，在犯下這樣可惡的行為之後，這男的竟然還有臉在隔天向女友求婚。

根據外媒報導，蘇菲在一家超市找到一份客戶助理的工作，就職第一天她發現小她一歲的小學學弟兼高中朋友賈斯汀，也在這裡工作；當天晚上她與同事們一起參加聚會，而當時賈斯汀得知她在晚上沒車回家後，就邀請她到家中同住一晚，其女友也欣然答應。

在聚會中，蘇菲喝了一杯賈斯汀給的飲料後，開始出現暈眩、四肢無力的情況，賈斯汀跟其女友見狀，連忙將人帶回家休息，還貼心的準備了睡衣、毯子和枕頭，讓蘇菲感到非常暖心。

不過這一切卻在入了深夜變了樣，當房子裡的燈都關上後，原本在睡覺的蘇菲突然感到有人靠近她，但是她仍舊無法使出力，只能拼命的往後退躲避；當她意識到這人就是賈斯汀時已經太晚了，她的衣服已經被脫掉，而男人的手則是在她身上游移並且進一步的侵犯她，她只能不斷啜泣希望這一切盡快結束。

筋疲力盡的蘇菲原本以為遇到一次這樣的事，就已經夠悲慘了，沒想到原本回到樓上的賈斯汀又在午夜時出現，再度以同樣的手法性侵她，然後再裝甚麼事也沒發生的模樣，回到在樓上睡覺的女友身邊。第二天早上，恢復意識和行動的蘇菲想起了不堪的經歷，連忙請姐姐來接她，並且到醫院檢查和警察局報警。

值得慶幸的是，警方很快速的將賈斯汀逮捕，儘管其一直否認自己的罪刑，不過遺留在蘇菲體內的精子是騙不了人的；很快的這件事也在當地傳開，附近的超市都決定不再雇用這名可惡的男子，雖然蘇菲也在不久後回到職場工作，但只要在那裡，就會想起這段不堪的回憶，所以最後決定離開。

報導中指出，賈斯汀被處以8年的有期徒刑，並終身留名在性犯罪者登記冊上。不過最令蘇菲傻眼的是，賈斯汀在性侵她2次之後，隔天竟然還有臉向正牌女友結婚，接受別人的祝福，進一步的證明了這男有多渣。