新光人壽今年初淨值回升到890億　外幣保單目標成長1成

▲ 新光金副董事長李紀珠。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年第4季因股市波動大，各家壽險淨值受衝擊。但今年初市場回穩，新光人壽淨值回升到890億元。而為了改善避險成本，今年估外幣保單保費收入將成長10%以上。

新光金今天(28日)舉行法說會，會中公布去年稅後淨利為104.79億元，比起去年衰退6.6%。新光人壽去年稅後淨利為52億元，合併股東權益702億元，資本適足率(RBC)去年底為227.4%。新壽表示，去年第4季股市波動，造成股東權益受到影響，但今年前2月市場回穩，淨值已回升到890億元。

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去年受到台美利差加大，各家壽險避險成本加大，去年新壽避險成本為1.72%，今年避險成本可望控制在150點，不至於超過去年290億的避險成本；新壽去年底外匯價格變動準備金餘額為47.3億元，今年前2月則增加到73億元。

新壽指出，為了改善避險成本，今年將更重視外幣保單，今年估外幣保單保費收入將成長10%以上，目前外幣保單佔整體保單佔比為56%，今年要提高到7成。今年初年度保費仍會維持1000億，但預期會比去年略低。

海外投資部分，目前新壽國外投資加計國際板佔可運用資金62.35%，已經接近金管會規範的限額。新壽表示，因為目前金管會政策不支持提高海外投資，但外幣保單佔比還不到15%，比起同業來說較低，還有很大空間可以銷售，因此今年將聚焦在銷售外幣保單，還有分期繳跟保障型保單。

另外，今年資金面上，新壽將關注在經常性收益，其中會關注3面向，包括外幣保單投資在國外收益部位會提升，現金股利會超過140億，不動產租金收入去年為39億，今年會有4棟不動產完工，今年預估租金收益可達42億元。