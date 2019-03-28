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好男人都死光了？　攤開殘酷算式「一週認識一個」分母都嫌太少

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文／馬修·赫西（Matthew Hussey）
譯／蘇凱恩

怎麼知道妳的選擇是對的？妳平均一週會遇見幾個男人？

 我所謂的「遇見」，意思是你們真的會有一些互動，妳會試著認識他，兩個人有眼神交流，時間不拘，可以是閒聊五分鐘，或足足暢談兩個小時。不管怎樣，你們一定有好好說到話，從郵差手中接過信來那種可不算。

如果妳的答案是，連個影子都沒有，或只有一個，那妳覺得得花多少時間才能找到命中注定的那個他？我們來模擬一下最理想的狀況好了：假設妳每週只認識一個新的男生，在這個前提下，妳需要多久時間才能遇到真命天子？我雖然不是數學家，但依我看，這機率還真是渺茫，尤其這些互動可能都是偶然發生，這些男人也絕不是妳精心挑選來的，這麼看下來，感覺機會就又更渺茫了。

不過，不只妳會碰到這種狀況，如果我拿一樣的問題去問男性讀者，他們給出來的數字大概也是半斤八兩。

把愛情交由機率決定，男女雙方皆有責，怪罪小時候聽到的童話故事和好萊塢電影也無濟於事，我們不知怎的相信了真愛應該交由天注定；我們都誤以為某一天愛情會就悄悄發生，命運會在這天讓夢中情人從天而降，翩然來到打著聚光燈的妳我身邊。這種「命運自有安排」的想法導致我們動也不動。只是因為你相信當「時機成熟時」，那個對的人就會出現。

於是，妳把時間都用來努力工作、實現抱負，妳關切的焦點是家庭、朋友、嗜好。我並不是說這些事無法為妳的生活帶來高度的滿足，但我希望妳知道，如果妳暫時把愛情生活放一旁，專注其他方面，一年一年過去，突然有一天，這種缺乏緊迫感的態度就會轉變為恐慌感。

請繼續往下閱讀...

當我們意識到自己的感情生活毫無動靜時，就會開始驚慌失措；更有甚者，當發現連要怎麼讓愛情生活動起來都不知道時，就會更加崩潰，到最後是創造出一股無限重播的挫折感；更糟一點，就是妳完全喪失了希望。妳之所以選這本書來看，是因為心中一直有個疑問（或許妳的姊妹、女性友人、同事等也是）：「好男人到底要上哪找？」如果妳終於發現命運不是很靠譜的東西，那就離得出這個結論不遠了，妳需要更主動一點。妳得主動出擊去找到他。

那麼，到底該怎麼找起呢？抓住這個很簡單的原則：去認識比妳所需數量還更多的男人！再說得更簡單些，就是認識越多男人越好！

（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲認識越多男生越容易找到對的人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

漏斗哲學

 認識更多男人並不是要妳當個花蝴蝶，但我會說這件事為何對妳只是有益無害。我用一組漏斗具體說明這個概念。

第一個漏斗，也是最大的一個，讓妳把所有剛認識的男人丟進去。這個漏斗的功能跟過濾器很類似，只有那些妳稍微有興趣的男士才可以通過這個漏斗，抵達第二個漏斗。

第二個漏斗，則是用來過濾掉妳不想跟他約會的男生，那些可能看第一眼時有些被吸引，但卻沒有立即來電的人。

只有那些妳確實感興趣，同時也願意花時間和他相處的人，才能通過第二個漏斗，進入到第三道漏斗裡。這些人之中，又只有那些妳願意和他們約會超過一次的人能過關斬將，進入第四道漏斗。

當然，最後一道過濾的程序，會篩選出妳真的願意和他發展一段感情的人。本書第二和第三部中，會更多談到這個過程。

現在讓我們暫停在這，先幫妳踏入一個充滿機會的地方。這個過程清楚明白，但我想強調一個很重要的原則：在第一道漏斗時，妳得盡可能不要太挑剔，因為第一道漏斗的重點並不在於對方是否吸引妳，而在於盡可能多認識人，男女都可。

第一道漏斗的目的，是讓妳跨出去走進人群，多多練習對話和調情，從交流中獲得樂趣，同時讓自己享受其中。妳要帶著盡可能認識越多男士越好的態度出門，這樣妳才能把更多男人掃進第一個漏斗。如果只把三個男人倒進第一個漏斗，那麼漏斗另一頭幾乎是不可能濾出對的人，應該把不會變成連續殺人魔的每個男人都倒進第一個漏斗，最後出現對的人的機率就變高了。

這麼做還有另外一個原因：讓妳養成習慣，樂於給初期認識的這些男士機會。

（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲養成習慣給男士機會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

多數人都很執著於找到「那個人」，然而最後卻只落得什麼人都沒找到的窘境。盡可能多去認識不同男士的好理由還有很多：

1、妳不會因匱乏感而隨便談戀愛當妳認識了很多男人，就不會一下子只把注意力放在某個特定的人身上，同時，若妳用豐富而不是缺乏的角度進入感情，會對妳更有利，讓供需的經濟原理為妳效力。

想想妳可能為了某個男人而在水深火熱中，但別忘了，男性只占世界總人口數的一半而已。當妳找到喜歡的人時，不見得代表妳是世上最幸運的人；同樣地，妳喜歡的男生不喜歡妳時，也不會讓妳因此成為世上最不幸的人。

然而，匱乏感容易讓人妥協，如果妳相信這世界的好男人很少，妳就會花很多時間在最早遇到、還算不錯的男人身上，根本不在意他是否是對的人。相反地，充裕感卻能給予妳選擇權和自信感。當妳知道好男人從來都不缺時，妳就不會因為條件而死抓不放，而是懂得找到合適妳的人。

2、多認識、多聊聊，增加戀愛動能，養成和剛認識的人聊天的習慣，這會讓妳變得更有自信。在和不認識或剛認識的人交流時，妳會發現姿態保持放鬆、自在，就能創造出魅力。

但要怎麼做到？多加練習，並且在任何人身上練習，女生、小孩、年輕人、老年人都可以。

如果妳養成多主動認識人的習慣，這個習慣自然而然就會幫助妳認識更多男人。如果天菜找妳聊天時，又變回那個容易臉紅、緊張結巴的高中女生，就是因為妳練習的不夠。如果妳沒有常和人聊天，從未發展、練習這些技巧，那麼當性感男人接近妳時，當然就不可能馬上召喚出最棒、最有自信的自己。

3、因為男人不會從天上掉下來！認識的男生越多，妳的選擇權就越大。談到愛情，挑三揀四真的只是剛好而已。想想看，妳將要花上一輩子的時間和對方相處，他會成為妳最親密、一起分享人生、最信得過的人。

因此，他一定得特別到不行才行。就邏輯上來說，要找到那個特別的人，當然得先提高母體總量（也就是去認識更多男人），才能提高命中率。

（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲男人不會突然從天而降。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

你不需要大變身，只要打開社交圈

紀律對各領域中的成功人士來說，都與他們的成功有密切的因果關係。換句話說，就是「一個持續且不斷重複以同樣方式進行的動作」。遵照既定的習慣，會創造出正向關聯性，最後就會帶出正面結果。

此處所說的紀律，則是為妳量身打造，為了幫助妳認識更多男生。每週增加妳打算認識的男人數量，比如說從一週認識一個，增加到一週三或四個，這麼一來在短短數月間，就會為妳的感情生活帶來戲劇性的巨大改變。如果每週認識四個男生，一年下來妳就會認識兩百個男生！每週漸增的數量，最後完全改變了妳的約會生活面貌。

只靠一次聲勢浩大的行動達成的戲劇化結果，很難成為持久的改變。改變若要能長久持續，方法必須是自然且容易被消化的，這麼一來，在感情生活自給自足的同時，我們還是能維持日常的生活模式。

有一些電視節目會找來那種缺乏自信、沒有社交生活，當然也沒法談戀愛的女生，然後設計一場徹頭徹尾的大變身，讓她們搖身一變成為彷彿另外一個女人。這類節目總令我挫折。因為這是傳達一個信息給觀眾：她只要讓自己變得更好看就好。我對改造外貌絕對沒有意見，建立能維持健康、體態和勻稱身型的習慣絕對有其價值意義，但只強調這些層面卻無法讓感情生活有太大改變。

這種大改造的效力都只能暫時持續一陣子，因為它著眼於外貌，但並無法真正改變人的行為模式，然而，行為模式才是能真正造成改變的關鍵。所以，哪些紀律能幫助妳走上尋找對的另一半的正途？我們又該如何具體執行？請繼續讀下去吧！

＊本文摘錄自《Get the Guy：男人完全解密，讓妳喜歡的他愛上妳！》

《Get the Guy：男人完全解密，讓妳喜歡的他愛上妳！》書封（圖／業者三采出版提供）

作者：馬修·赫西

譯者：蘇凱恩

本文由 三采文化 授權轉載

未經授權，請勿轉載

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關鍵字：馬修赫西,Matthew Hussey,蘇凱恩,GettheGuy,男人完全解密讓妳喜歡的他愛上妳,三采文化

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