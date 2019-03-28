　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小鄧紫棋10星軟度認證！東區挺F波：要不要多戳幾下　混血美女出爪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者葉國吏／綜合報導

小鄧紫棋蕾菈日前自曝黑歷史，透露高中時期就已經懷孕，胸部罩杯升級成F，引起廣大討論。最近她為了回答粉絲問題，不惜上街邀請路人「親手戳胸」，來驗證她的胸部軟度。

▲▼蕾菈街頭實測找路人摸胸部。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈街頭實測找路人摸胸部。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla，下同）

請繼續往下閱讀...

YouTube頻道我是蕾菈I'm Lyla日前上架一部影片「摸胸部街頭實測！蕾菈胸部超軟！」，影片中蕾菈找來女性路人驗證她的胸部柔軟度，一次不夠還要求路人「多戳幾下」，實測結果是獲得一致好評。

蕾菈以1-10顆星來評分她的胸部軟度，許多女性路人戳完後都給予8顆星以上評價，也有人摸完後驚為天人，直接給予10顆星的滿分評價，讓蕾菈樂不可支。

▲▼蕾菈街頭實測找路人摸胸部。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈在街頭實測胸部柔軟度，吸引許多人旁觀，其中男性路人更是紛紛投以羨慕眼神，但由於性別關係只能拿著手機在旁乾瞪眼。

▲蕾菈自揭「黑歷史」。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈自揭「黑歷史」。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈日前影片自曝高中懷孕時期的照片，表示胸部從原本的D罩杯升級到逼近F罩杯，後來到了產前倒數第二天，她也挺著巨肚在鏡子前自拍。如今回想起懷孕過程，她坦言真的蠻辛苦的，也不忘呼籲眾人，在路上遇到孕婦，一定要讓位，並且給予尊重，「因為其實懷孕、大著肚子走路是非常辛苦的。」

ET快訊
「串珠當粉圓吞」寶寶窒息慘死　阿嬤一句冷言讓媽媽陪著走
嚴懲酒駕！政院修法：酒駕累犯致死最重「無期徒刑」
星巴克限時4hr買一送一！台灣限定保育動物杯超可愛網暴動
勝利夜店「台灣林太」財力起底！砸9.3億首爾置產當GD鄰居

關鍵字：蕾菈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

反核方被激到！4月27日北高大遊行　開砲火反擊核電勢力

好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg　網推爆：我家有3組

齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌

當兵體檢脫光觸診「我有恐懼症會緊張」　過來人提醒：別沾到衛生紙

小鄧紫棋10星軟度認證！東區挺F波：要不要多戳幾下　混血美女出爪

用鏡頭記錄北海岸　台電北部展示館攝影比賽即將開跑

藍筆隨便一畫！媽秒看出兒子「從醫潛力」　網另闢出路：有可能是道士啊

超狂！即日起高鐵可用「臉書Messenger」購票　出張嘴就能訂位

台灣「原創角色」前進國際授權展　超本土「茄芷袋」要外國人驚豔！

影／周五起3天「兩波雨勢溼全台」北部下周低溫14度　清明連假天氣出爐

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

反核方被激到！4月27日北高大遊行　開砲火反擊核電勢力

好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg　網推爆：我家有3組

齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌

當兵體檢脫光觸診「我有恐懼症會緊張」　過來人提醒：別沾到衛生紙

小鄧紫棋10星軟度認證！東區挺F波：要不要多戳幾下　混血美女出爪

用鏡頭記錄北海岸　台電北部展示館攝影比賽即將開跑

藍筆隨便一畫！媽秒看出兒子「從醫潛力」　網另闢出路：有可能是道士啊

超狂！即日起高鐵可用「臉書Messenger」購票　出張嘴就能訂位

台灣「原創角色」前進國際授權展　超本土「茄芷袋」要外國人驚豔！

影／周五起3天「兩波雨勢溼全台」北部下周低溫14度　清明連假天氣出爐

反核方被激到！4月27日北高大遊行　開砲火反擊核電勢力

蘇貞昌：不必累犯！酒駕致死隱含惡意「可處死刑」

10大高薪工作大公開！　工程師含金量最高月薪中位數破8.5萬

開窗即見！「高雄凶樓」第一排景觀　低於市價1成30戶賣光

國台辦：要把「31條惠台措施」落實到位　繼續推台胞受益措施

好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg　網推爆：我家有3組

招商200億被批「割稻尾」　民進黨：盧秀燕招商9000億才算贏

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

凌晨即將公開！《邊緣禁地》新作釋出前導預告片

波音737 Max更新4大細節曝光！警報系統免費裝　最快6周復飛

生活熱門新聞

得來速排隊被白車「無恥插入」！..

周五起全台有雨3天探14度　清..

不只中天！TVBS、中視、東森..

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中..

好市多衛生紙　他警告：使用前三..

清明祭祖禁忌：這4種人不要去

無懼NCC　中天5分鐘刷20韓..

義大利新郎唱島嶼天光　台女爆淚

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

「鳳凰展翅」罰40萬！支持者怒..

冷氣團4月到？吳德榮：下周一二..

更多熱門

相關新聞

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了

外拍麻豆蕾菈是約旦和台灣的混血美女，因五官神似鄧紫棋，並和反骨男孩合拍短片，近來也積極經營起YouTube頻道，在網路擁有不小知名度。個性活潑、直率的她，14日也大方公開自己的「黑歷史」，除了曝光學生時期的小屁孩模樣，也感性分享懷孕前、後的心路歷程，引發熱烈討論。

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

蕾菈懷孕後老公卻「認了偷吃」

神模仿鄧紫棋！蕾菈是中東混血妹

蟲群永遠不滅！Coser蕾菈參戰！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

妻拒行房　夫看監視器見她1周帶小王回家4次

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

北市酒駕男撞18車　遭逮態度囂張

星巴克「限時4小時」買一送一！

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

高雄一夜三起鬥毆！20少年談判「白車撞人群」

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面