小鄧紫棋10星軟度認證！東區挺F波：要不要多戳幾下　混血美女出爪

記者葉國吏／綜合報導

小鄧紫棋蕾菈日前自曝黑歷史，透露高中時期就已經懷孕，胸部罩杯升級成F，引起廣大討論。最近她為了回答粉絲問題，不惜上街邀請路人「親手戳胸」，來驗證她的胸部軟度。

▲蕾菈街頭實測找路人摸胸部。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla，下同）

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YouTube頻道我是蕾菈I'm Lyla日前上架一部影片「摸胸部街頭實測！蕾菈胸部超軟！」，影片中蕾菈找來女性路人驗證她的胸部柔軟度，一次不夠還要求路人「多戳幾下」，實測結果是獲得一致好評。

蕾菈以1-10顆星來評分她的胸部軟度，許多女性路人戳完後都給予8顆星以上評價，也有人摸完後驚為天人，直接給予10顆星的滿分評價，讓蕾菈樂不可支。

蕾菈在街頭實測胸部柔軟度，吸引許多人旁觀，其中男性路人更是紛紛投以羨慕眼神，但由於性別關係只能拿著手機在旁乾瞪眼。

▲蕾菈自揭「黑歷史」。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈日前影片自曝高中懷孕時期的照片，表示胸部從原本的D罩杯升級到逼近F罩杯，後來到了產前倒數第二天，她也挺著巨肚在鏡子前自拍。如今回想起懷孕過程，她坦言真的蠻辛苦的，也不忘呼籲眾人，在路上遇到孕婦，一定要讓位，並且給予尊重，「因為其實懷孕、大著肚子走路是非常辛苦的。」