甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

▲準備起航進行海試的首艘國產航母。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

解放軍海軍將在今年4月23日迎接成立70周年，確定於山東省青島舉行國際閱鑑式，有消息指首艘國產航母可望在閱艦儀式前正式服役，讓大陸晉升「雙航母」國家。但港媒則指出，002型既定生產計劃並沒有追趕海軍節，恐怕要讓軍迷失望了。

據香港《文匯網》報導，在大連造船廠附近，國產航母艦島桅桿再次搭起腳手架，所有衛星數據天線均被銀色防雨布包裹。而甲板自尾部開始攤鋪新塗層，其與遼寧艦升級改造的塗層相同，整個攤鋪過程至少需要1個月。這也意味著，國產航母不會在4月23日前服役。

▲直-18在002型航母首次海試前進行起降。（圖／翻攝自環球網）

資料顯示，002型於2017年4月26日正式下水。2018年年5月13日至18日進行首次出海試航，主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。8月26日至9月4日，該航母進行第二次試航工作。10月28日至11月6日進行第三次試航，89號綜合保障船也首度跟隨002型航母赴相關海域執行試驗。

2018年12月27日至2019年1月8日，002型第四次出海試航，出航時甲板上艦載模型機。緊接著2月27日再進行第五次試航。相較遼寧艦過去總計進行10次海試、累計總時長90天，才達到最後服役入列的標準，首艘國產航母試驗的總時長到目前為止僅有30幾天。

針對002型到底何時才會入列，《觀察者網》曾指出，該航母皆為自行製造的全新艦體，加上有了遼寧艦改裝、測試和運用中的一系列經驗教訓，其從測試到服役的時間也有望快於遼寧艦1年1月又15天的記錄。也就是說，002型有望在今年6月底前交付中國海軍。

▼升級改造前的遼寧艦。（圖／翻攝自國防部網）