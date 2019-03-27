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身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

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文／男人學

歡迎收看《男人學》的兩性專欄，我是柯維。

今天要來談論一個聽起來「政治不正確」的話題，那就是男人在把妹的時候，女生說的話，基本上都不能信。否則，你將可能有望成為「愛到卡慘死」的男主角，替社會再增添一曲肥宅悲歌。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲不管男女都可能嘴裡說愛你，轉身就去找小三了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

請繼續往下閱讀...

事實上，我不是說女人的話不可信，而是社會上所有人講的話，在經過行為的對照前，都不可信。比如：

▌老闆說年終3個月，最後只有1個月。
▌醫生說你只剩3個月壽命，你卻活到現在。
▌朋友傳訊說有空要聚一聚，然後沒下文了。
▌死黨說下個月就還你錢。
▌爸媽說幫你將壓歲錢存起來。
▌女生的閨密說「你男友不是我的菜」，後面自己想。

其實在生活中，每個人都知道「口說無憑」，聽到任何消息時，儘管會抱持期待，但基本上不會天真到「照單全收」，因為你我深知，有些話，不過是一種社交辭令。

活在這個社會，你我總是都有些警覺的。無奈的是，男人一來到情場，這種警覺就瓦解了。男人會選擇性放大女生對自己的好感：

▌她問我穿這樣會不會冷，應該對我有意思吧？
▌她半夜還回訊給我，應該有點什麼吧？
▌她常常傳訊向我訴苦，可是她對別人不會這樣。

在我與男性晤談的經驗中，我發現「放大女生對自己的好感訊號」是多數男人的通病。譬如，女生說了9句婉拒的話，最後不小心說了1句恭維的話。男生大概只會記得那1句好話，然後將這句話解釋成「她對我有好感」。這種選擇性的記憶及解讀，時常導致男生在情場上做出錯誤的判斷，最後不是貽笑大方，就是遍體鱗傷。

那麼，該如何判斷女生說的話是「社交辭令」還是「真實感受」呢？

從身體判斷最準確！所謂身體判斷，就是從女生的行為表現，來判斷她內心的真實想法是什麼。

主要有三個指標：（1）時間的投資（2）身體的界線（3）情感的連結。

▌時間的投資：約不約得出來

女生是否願意投資時間在一個男人身上，是確認好感程度最基本的指標。最有代表性的行為就是「約不約得出來」。如果有一個妹在Line裡面跟你愛得死去活來，但打死都約不出來，代表這個女生根本不願投資一分一秒在你身上。所有的聊天內容，很可能是假的。

學習撩妹有一個基本功，就是要忽略女生的言語邏輯，從女生具體的行為邏輯來做判斷。重點是女生做了什麼，而不是她說了什麼！（觀察男生，也是同樣的道理。）

約會,交友,戀愛。（圖／pakutaso）
▲最有代表性的行為就是「約不約得出來」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▌身體的界線：是否讓你牽、讓你親、讓你抱

如果一個女生願意跟你出來，而且出來了超過10次，她也知道你對她有意思，但始終不給牽、不給親、不給抱－－那一定有鬼！

因為正常的女生，不會花太多時間在一個她沒興趣的男人身上，正常女生也不會想去糟蹋男生的情感。當女生開始投資時間，穩定跟一個男人約會時，基本上她會逐漸縮小身體的界線，並同意產生一些親密的舉動。

倘若女生口頭上很積極，身體上卻很保守，背後通常都有鬼。最常見的案例就是，有錢的男生迷戀上女業務員。

▲情侶,接吻,親親,浪漫,甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲曖昧中女生卻始終不讓你更靠近，可能該好好想想有什麼原因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▌情感的連結：是否為你哭、為你笑

比起「時間」與「身體」，情感的連結才是確認女生愛上一個人的終極指標。

比如在包養關係中，女生會同意發生親密的接觸，但未必會管「乾爹」的死活，這就是缺少情感連結的關係。但在一般的情侶關係裡，男女朋友的時間分配，會有很大的比例重疊在一起，兩人的身體界線會完全消失，兩人的情感會緊密地交融在一起。

▌你哭的時候，她哭。
▌你笑的時候，他笑。
▌你不哭不笑的時候，她笑不出來。
▌你又哭又笑的時候，她笑到哭了。

▲▼哭泣,女性,傷心,難過,委屈（圖／免費圖庫Pakutaso頁）
▲情感的連結，才是確認女生愛上一個人的終極指標。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

這才是「喜歡上一個人」真正的行為表現。

如果你時常覺得女生對你有好感，但最後卻死得不明不白，不如試著用這三個行為指標來檢視女生對你的投入程度。

如果女生的「言語邏輯」跟「行為邏輯」高度不一致，那你得要小心了，代表你一直處在強烈的「自我感覺良好」狀態，或者正走向某種桃色陷阱。

不要被女生的社交辭令或恭維的詞彙所迷惑了，從具體的行為指標來檢視女生對你所做的一切，很快就能知道她是否喜歡你！

我是柯維，歡迎來我的粉專【男人學】玩更大的遊戲～

這才是健康的擇偶態度！

男人學
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關鍵字：男人學,柯維,桃色陷阱,兩性,感情,曖昧,追求

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