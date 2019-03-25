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三星推2款曲面顯示器　以49吋、24吋螢幕瞄準電競市場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星電子為電競專業玩家及初心者分別提供49吋、24吋曲面螢幕新選擇。（圖／台灣三星提供）

▲三星電子為電競專業玩家及初心者分別提供49吋、24吋曲面螢幕新選擇。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子今（25）日宣布，正式在台推出高階C49RG90及入門C24RG50兩款曲面顯示器，分別以49吋32:9 DQHD (5120 x 1440) 量子點技術及24吋144Hz畫面更新率，提供電競專業玩家及初心者最適合自己的選擇。

三星指出，24吋FHD曲面電競顯示器C24RG50建議售價6,490元，自三月下旬於全台通路陸續上市。而高階49吋32:9超寬電競顯示器C49RG90建議售價48,900元，將於4月8日起開始販售，並自4月8日起至30日推出早鳥優惠活動，凡購買並完成上網登錄即可獲得萬元好禮五選一（羅技豪華電競組 或 微星MSI RTX2060 6G顯示卡 或 任天堂Nintendo Switch主機乙台 或 亞洲萬里通 12,000點哩程數 或 三星PSSD 1TB可攜式固態硬碟 + USB 256GB）。

C24RG50輕鬆入門　跨進電競新視界
據了解，C24RG50曲面電競顯示器採用23.5吋16:9 FHD曲面面板，讓顯示更清晰；提供3000:1靜態對比，並配備144Hz刷新率、4ms反應時間以及支援AMD FreeSync技術，帶來生動且無殘影的遊戲畫面呈現。為提供更舒適的暢玩快感，C24RG50搭載1800R黃金曲率，實現身臨其境的絕佳沉浸式體驗；更配備暗黑穩定器、不閃爍及低藍光技術，並且支援虛擬准心（Virtual aim point），讓初心玩家恣意暢遊電競視界。

C49RG90兼顧電競及多工需求
榮獲2019 CES Innovation Awards大獎肯定的C49RG90，採用Super Ultra-Wide 32:9 曲面螢幕以及雙QHD（Double QHD）解析度，解析度高達5120x1440，等同2台27吋QHD的顯示器，完美無縫拼接，呈現最遼闊的視野。

搭載金屬量子點顯示技術、120Hz更新率及4ms反應時間，展現優異畫質以及流暢出色的動態影像，並通過VESA DisplayHDR 1000認證，支援AMD FreeSync 2防撕裂技術，讓專業電競玩家擁有絕佳的沉浸式感。

除了強悍的電競功能外，C49RG90也同時具備Picture-by-Picture（PBP）畫面分割功能，搭配Easy Setting Box（螢幕六分割），於PBP多工視窗下，最多可達12個畫面，展現極致多工效能，符合消費者不同情境上使用。

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關鍵字：曲面顯示器,三星,電競

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