韓國瑜見中聯辦遭轟　張顯耀爆：陳菊私會張志軍也沒報備

▲陳菊。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前會面港澳中聯辦官員未告知，遭陸委會警告其恐違反《兩岸人民關係條例》。對此，前陸委會副主委張顯耀27日爆料，總統府祕書長陳菊任高雄市長時，曾密會大陸國台辦主任張志軍，既未事先報備，也未事後說明，他有人證，並質疑陳水扁執政時也有和中聯辦接觸過，要民進黨說明清楚。

韓國瑜訪港澳，行前未公布與港澳中聯辦會晤行程，引發輿論譁然，陸委會表示，韓國瑜恐違反《兩岸人民關係條例》，最高可處50萬元以下罰鍰，並將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範，也強調，「中聯辦的政治屬性人盡皆知，該機構是中共滲透港澳、強化『一國』及弱化『兩制』的推手」，其對港澳政治、思想、言論的管控，遭國際社會批評，亦受台灣、港澳民眾唾棄。

對此，張顯耀表示，去年陳菊訪美，在演講中提到台灣不論誰執政，都要面對非常嚴峻的兩岸關係，「如果能跟大陸交流，讓兩岸和緩的發展，這也是民進黨要做的事」，他認為，韓國瑜只不過帶幾個議員和訪問團到大陸城市交流，去賣農產品而已，「何來賣台？他又沒有簽協議，事先也跟陸委會報備過了」。

張顯耀也於政論節目中指出，「前總統陳水扁執政時也有在香港與中聯辦接觸」，如果中聯辦像民進黨所說是一國兩制的話，試問民進黨是支持一國兩制？還是民進黨的台獨？要民進黨說清楚，「如果你們當時都這麼做的話，現在來質疑韓國瑜，是偽善不公平」。

而張顯耀日前爆料，5年前張志軍訪台期間，「陳菊曾在晚上12點半到高雄圓山飯店密會張志軍」，既未事先報備，也未事後說明，陳菊幕僚則回應「絕無密會」，並表示當年就是「張顯耀不顧市府建議更改餐敘地點」，才導致張志軍遭到抗議青年潑漆事件，還說當年張顯耀不認錯又推卸責任，提供錯誤訊息給前總統馬英九說，「地點是高雄市政府選的」，導致馬英九在媒體出糗，最後還是陸委會證實，全部行程都是陸委會決定，立委劉世芳也出面反駁，說張顯耀是烏龍爆料。

張顯耀27日再爆，當時在密會場合，「劉世芳也在場，他有人證」，因為當年發生潑白漆事件，是他要求用最高規格維安，不僅是警察局有通報，國安局及調查局都有向他報告，人證資料他都有，他說，當時相關單位向他報告後，也是他同意放行的，但劉世芳避重就輕，只談白天的會見，避談半夜的會見，顯示其心虛。