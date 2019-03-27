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400年來第一次！尿尿小童將「回收尿液」　日尿2500公升太浪費

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▲▼比利時,尿尿小童。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 比利時尿尿小童從1618年設立至今已有400年歷史。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

全球知名的尿尿小童（Manneken Pis）是比利時布魯塞爾的重要地標，400年來，每天都悠閒地在大庭廣眾之下尿出1000至2500公升的乾淨飲用水。不過近日開始，尿尿小童不會再尿出乾淨水，因為當局決定收集他排出的「尿液」回收重複使用。

根據《衛報》報導，布魯塞爾市能源技術人員卡倫斯（Régis Callens）去年年底在61公分高的小童雕像中放入儀器，測出內部大多是純淨飲用水，而這些水量足夠供應10戶家庭使用。於是研究人員在本周建造一條通道，將尿尿小童排出的尿液重新導回銅像中。卡倫斯表示，「我們原本以為（尿尿小童）是一個封閉的循環水道，而且沒有浪費任何資源」，但因為面臨此遭遇的尿尿小童，只是350至400個雕像之一，因此沒有任何人發現。

對於尿尿小童的改革，當地市議員黑林斯（Benoît Hellings）表示，「我們可以自豪地表示，這是400年以來，尿尿小童不再排出乾淨飲用水，政府目前也會檢查市中心附近的噴泉，以避免類似浪費的情況再發生」。他補充表示，「未來還將加強監控學校和體育中心內的設施。我們應該樹立榜樣，鼓勵布魯塞爾的每個人都注意自身的用水量。」

尿尿小童一個外表是5歲小孩，身高約53公分的雕像，從1618年設立至今已有400年歷史，但現今在廣場上的雕像是 1965 年的複製品，原始雕像早已被置於布魯塞爾城市博物館里。

此事曝光後，許多網友似乎搞錯重點，把焦點都放在尿尿小童身上，「也就是說，400多年來，有3.56億升純淨水」、「這尿尿小童不得了」、「小小年紀可以尿這麼多，我真心佩服」，不過也有人提出節省水的方法，「如果把尿尿小童和運河連接在一起呢」、「可以在尿尿小童前面裝置小型發電機嗎，這樣他也可以為氣候變遷做出貢獻」。

▼ 尿尿小童造型相當多變，有時穿上燕尾服，有時則穿著西裝。

▲▼比利時,尿尿小童。（圖／免費圖庫pixabay）

▲▼比利時,尿尿小童。（圖／免費圖庫pixabay）

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關鍵字：尿尿小童,Manneken Pis,比利時,布魯塞爾,Brussel

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