5G手機結合XR頭盔　宏達電聯手高通打造一體機方案

▲宏達電董事長王雪紅。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今天（27日）在VIVE生態大會（VEC）宣布，聯手高通的混合實境（XR）一體機與5G智慧手機設計參考，進行VIVE WAVE平台的預載和優化，為智慧手機OEM廠商打造出整套XR解決方案，也就是透過使用USB Type-C連接的XR頭盔（XR Viewers）瀏覽Viveport應用商店。

宏達電作為VR內容訂閱服務的先行者，推出全球首創無限量VR訂閱服務Viveport Infinity，充分的結合市面上豐富而高品質的VR內容，支援跨機種與跨平台，讓更多開發者增加內容被下載與遊玩的次數及其潛在營收，目前Viveport已有7成左右的開發者選擇加入Viveport訂閱服務。

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

VIVE WAVE是一個開放式的VR平台與完善的開發工具，為滿足行動端VR需求開發並優化，使行動 VR内容開發變得更加簡單，更提供合作夥伴高效能的VR設備優化，基於Android平台開發，VIVE WAVE打造出一個VR原生作業系統，以Viveport應用商店作為統一的內容平台。



宏達電這次與高通合作的重要宣布，將有助於採用指定高通驍龍行動平台的OEM廠商，快速實現VIVE WAVE平台支援設備的商業化，同時將雙方過去智慧手機的經驗，應用在VR領域的合作，共同打造XR生態系，並達成將5G優勢充分應用在一體機、Smart Hub、智慧手機的目標。



VIVE Wave VR SDK支援各大主流遊戲引擎，跨平台支援眾多行動VR設備與配件，讓使用不同 VR 設備的玩家能夠輕鬆進入並體驗，對於設備製造商而言，可以利用Vive Wave快速打造全新VR頭盔，並在產品上市的第一時間提供Viveport應用商店豐富的內容資源，截至目前，已有六款來自Vive Wave合作夥伴的頭盔搭載Vive Wave平台，包括Pico、愛奇藝智慧、Shadow Creator、大朋VR。