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宏達電開賣首款全6自由度VR一體機　預告攜手《流浪地球》推聯名款

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▲宏達電開賣首款6自由度VR一體機　預告攜手《流浪地球》推聯名款。（圖／宏達電提供）

▲宏達電大陸開賣首款6自由度VR一體機。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電（2498）今天（26日）在深圳Vive生態大會（VEC2019），推出全球首款全六自由度多模式VR一體機設備VIVE FOCUS PLUS，可與多種外部設備連接，使用內容擴展至幾乎無限，建議售價5699人民幣，預計4月下旬開始發貨，4月15日起將在全球25個市場開賣，建議售價799美元。

VIVE FOCUS PLUS的特色，包括可與多種外部設備連接，讓使用者可以使用的內容由之前的數百款擴展至幾乎無限，同時，用戶將可盡享約250款適用於所有搭載VIVE WAVE開放平台設備的精彩內容，其中多款全新內容更是在VEC2019首次亮相。
 
Vive Focus Plus代表一種新型的全能VR一體機，新增的雙六自由度(6DoF)控制器及多模式功能，可以讓使用者不僅可以選擇VR一體機的原生內容，還可以使用為PC VR、PC及NB、智慧手機、遊戲主機、機上盒、360度全景相機，以及即將推出的5G雲端VR服務所打造的巨量應用，還配備全新菲涅爾透鏡，大幅地減少紗窗效應，為使用者呈現逼真的視覺效果。

▲宏達電開賣首款6自由度VR一體機　預告攜手《流浪地球》推聯名款。（圖／宏達電提供）

▲宏達電預告攜手《流浪地球》推聯名款。（圖／宏達電提供）
 
同時，宏達電宣布， 無限量VR內容訂閱服務Viveport Infinity將在2019年4月2日正式啟動，並推出兩款針對不同設備使用者的服務模式，其中一款包含了專為PC VR及VR一體機提供的精彩內容，使用者僅需支付每月人民幣58元或是每年480元的價格，便可暢享600多款PC VR和70多款一體機的付費內容。

此外，第二款則專為大陸的VR行動端用戶而設，凡是使用搭載Vive Wave平台的VR一體機用戶，均可以每月人民幣38元的優惠價格，無限下載及體驗會員專區的所有一體機內容，並贈送首批Vive Focus Plus預購用戶，包括價值人民幣480元的無限會員包，以及美金14.99元的VRidge啟動碼。
 
宏達電在VEC2019上，展示超過15款精彩紛呈的六自由度VR一體機內容，包括採用觸覺解決方案、大空間遊戲解決方案及多玩家對戰模式體驗的豐富內容等，還有讓人眼前一亮的混合實境新遊戲。其中使用5G Hub來實現的5G雲端VR解決方案，也是VEC中備受關注的亮點之一。

此外， 宏達電還進一步加強VR與娛樂業之間的關聯，結合人民幣46億元票房的大陸科幻大片《流浪地球》，打造全新VR內容並推出聯名產品，更與成都奇天幻影數位娛樂有限公司，正式簽署《虛擬實境設備電競與娛樂行業合作備忘錄》，宣佈未來將不斷開展多種形式的商業合作。

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關鍵字：宏達電,HTC,VR,VIVEPORT,流浪地球,VIVE FOCUS PLUS

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