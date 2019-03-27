女砸82萬買「招運神獸」挽回男友！復合無望想退貨被嗆：不能質疑關二爺

▲ 小王家中各處都擺設神獸，據稱功能有避災禍、求姻緣等。（圖／翻攝自《看看新聞》）

大陸中心／綜合報導

陝西西安一名女子，5年前為了挽住男友的心，竟把父母贊助買房的18萬人民幣（約新台幣82萬）買了「招運神獸」，想藉此改善與男友的關係，男友得知後震怒提分手。事後女子想退貨退錢，但遭到店家拒絕。

據《看看新網》報導，女子在2013年與男友閙到快分手，恰巧遇上販售風水商品的店家「本命年」，對方告訴她自己「命帶災煞」，需要購買她們的產品化解。為了挽救愛情，她花了3萬多元人民幣（約13.77萬元台幣）的貔貅，放在家裡鎮宅，接著又花了3000多元人民幣買下龍頭龜等擺飾，放在廁所。之後她成了本命年的忠實顧客，三不五時就會到店裡跪拜，而且每次去「又會從熱情的店員了解自己的生命短版」，數年下來，她把父母給她的18萬（人民幣）買房基金，全部用來購買風水產品。

據悉，女子家中的飾品相當多樣，包括貔貅、青龍、蝙蝠和水晶球等，可以協助她避災禍、求姻緣和除晦防惡等。然而，儘管店內飾品價格昂貴，但品質卻參差不齊，其中包括擁有燈泡眼的麒麟、歪嘴的青龍和Q版的蝙蝠，每當女子猶豫是否購買時，都招架不住店員的強力推銷，而且對方還會親自到她家舉辦儀式、擺角度。

▼女子家中的飾品相當多樣，包括龍頭龜、豬和麒麟等，但品質相當粗糙，價格昂貴。

「本來買這些是為了改善和男友的關係，結果現在男友知道後反而激化了矛盾，家裡給的錢是為了買房子的，現在房子沒有買到，錢也沒了，男朋友也要跟我分手。」她感到十分後悔。

女子下定決心向店家要求退貨，沒想到張姓店長態度堅決地表示，「我們這裡講的是關二爺文化，你不能質疑」。而且記者當時到現場採訪店長時表示，「你這是賣文化，賣商品不是」，但得到對方回應，「不能這麼說，難道去醫院看病醫生開的藥就不用買了嗎？我們這錢，肯定是不能退的」。

此事曝光後，許多網友紛紛不懂女子的行為，「求姻緣拜月老即可，為啥要買一堆飾品」、「結果搞到人財兩失，不值得呀」、「腦袋感覺不大好」、「好傻的女人」、「好像可以了解男方的想法了」。也有網友認為店家此舉像是在藉機騙財，「我不是質疑中國文化，我只是質疑你的屁話」、「利用別人傷心時詐財很不可取」、「這品質賣那麼貴我也是笑了」。

▼ 女子與男友關係惡化，想退貨又被嗆質疑文化。

