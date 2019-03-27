　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女砸82萬買「招運神獸」挽回男友！復合無望想退貨被嗆：不能質疑關二爺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 陝西西安女子花82萬買招運神獸。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲ 小王家中各處都擺設神獸，據稱功能有避災禍、求姻緣等。（圖／翻攝自《看看新聞》）

大陸中心／綜合報導

陝西西安一名女子，5年前為了挽住男友的心，竟把父母贊助買房的18萬人民幣（約新台幣82萬）買了「招運神獸」，想藉此改善與男友的關係，男友得知後震怒提分手。事後女子想退貨退錢，但遭到店家拒絕。

據《看看新網》報導，女子在2013年與男友閙到快分手，恰巧遇上販售風水商品的店家「本命年」，對方告訴她自己「命帶災煞」，需要購買她們的產品化解。為了挽救愛情，她花了3萬多元人民幣（約13.77萬元台幣）的貔貅，放在家裡鎮宅，接著又花了3000多元人民幣買下龍頭龜等擺飾，放在廁所。之後她成了本命年的忠實顧客，三不五時就會到店裡跪拜，而且每次去「又會從熱情的店員了解自己的生命短版」，數年下來，她把父母給她的18萬（人民幣）買房基金，全部用來購買風水產品。

據悉，女子家中的飾品相當多樣，包括貔貅、青龍、蝙蝠和水晶球等，可以協助她避災禍、求姻緣和除晦防惡等。然而，儘管店內飾品價格昂貴，但品質卻參差不齊，其中包括擁有燈泡眼的麒麟、歪嘴的青龍和Q版的蝙蝠，每當女子猶豫是否購買時，都招架不住店員的強力推銷，而且對方還會親自到她家舉辦儀式、擺角度。

▼女子家中的飾品相當多樣，包括龍頭龜、豬和麒麟等，但品質相當粗糙，價格昂貴。

▲▼ 陝西西安女子花82萬買招運神獸。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼ 陝西西安女子花82萬買招運神獸。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼ 陝西西安女子花82萬買招運神獸。（圖／翻攝自《看看新聞》）

「本來買這些是為了改善和男友的關係，結果現在男友知道後反而激化了矛盾，家裡給的錢是為了買房子的，現在房子沒有買到，錢也沒了，男朋友也要跟我分手。」她感到十分後悔。

女子下定決心向店家要求退貨，沒想到張姓店長態度堅決地表示，「我們這裡講的是關二爺文化，你不能質疑」。而且記者當時到現場採訪店長時表示，「你這是賣文化，賣商品不是」，但得到對方回應，「不能這麼說，難道去醫院看病醫生開的藥就不用買了嗎？我們這錢，肯定是不能退的」。

此事曝光後，許多網友紛紛不懂女子的行為，「求姻緣拜月老即可，為啥要買一堆飾品」、「結果搞到人財兩失，不值得呀」、「腦袋感覺不大好」、「好傻的女人」、「好像可以了解男方的想法了」。也有網友認為店家此舉像是在藉機騙財，「我不是質疑中國文化，我只是質疑你的屁話」、「利用別人傷心時詐財很不可取」、「這品質賣那麼貴我也是笑了」。

女子與男友關係惡化，想退貨又被嗆質疑文化。

▲▼ 陝西西安女子花82萬買招運神獸。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼ 陝西西安女子花82萬買招運神獸。（圖／翻攝自《看看新聞》）

ET快訊
天菜萌妹18歲就500人斬！一天睡4男…男友超綠全知情
高嘉瑜打算凍卵！打槍20年男友　國外借精生混血娃
蔡英文抵夏威夷　傳大陸LA副總領事策動僑團、幫派到飯店騷擾
韓國瑜訪廈門　數十台籍社區助理突現身陳情

關鍵字：大陸,招運神獸,本命年,貔貅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

記者據「機密文件」提北韓勞工議題　耿爽：你從哪得來的？

女砸82萬買「招運神獸」挽回男友！復合無望想退貨被嗆：不能質疑關二爺

談中美經貿摩擦　周小川反批：美國太關注貨物貿易

影／韓國瑜見中聯辦實習「一國兩制」　國台辦：台獨港獨歪曲誣衊

大陸2018年手機門號總數15.7億　月均上網流量增200％

男搶5輛計程車只1次得手　4次都「結帳」下車：太好聊

兩岸應急法務研討會在北京　提供台生、台胞法律服務

11歲傻弟「70顆磁珠」塞爆尿道　醫拿磁棒吸出來...爸媽嚇傻

華聞快遞／河北舉辦民營企業招才　提供1萬多個就業崗位

影／官員熱唱KTV！短裙豔女下秒「騎乘坐大腿」　摟腰親熱照全曝光

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

記者據「機密文件」提北韓勞工議題　耿爽：你從哪得來的？

女砸82萬買「招運神獸」挽回男友！復合無望想退貨被嗆：不能質疑關二爺

談中美經貿摩擦　周小川反批：美國太關注貨物貿易

影／韓國瑜見中聯辦實習「一國兩制」　國台辦：台獨港獨歪曲誣衊

大陸2018年手機門號總數15.7億　月均上網流量增200％

男搶5輛計程車只1次得手　4次都「結帳」下車：太好聊

兩岸應急法務研討會在北京　提供台生、台胞法律服務

11歲傻弟「70顆磁珠」塞爆尿道　醫拿磁棒吸出來...爸媽嚇傻

華聞快遞／河北舉辦民營企業招才　提供1萬多個就業崗位

影／官員熱唱KTV！短裙豔女下秒「騎乘坐大腿」　摟腰親熱照全曝光

朱立倫直播談兩岸：雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化

Galaxy A20、A30大螢幕、大電量新上市　A8s也推新色搶女性商機

防非洲豬瘟！活豬、屠體運輸車輛不裝「追蹤系統」最高罰15萬

台灣永旺信用卡驚爆退出台灣　信用卡6月1日起失效

沙鹿貨車駕駛「疑超載+恍神」　竟跨分隔島衝撞曳引車

中壢鬧區摩鐵深夜槍響　男太陽穴挨轟「一槍斃命」

山藥＝天然人參！專家曝「這4種人」最該吃　你正在減肥嗎？

單親姊妹花探望病嬤　騎車返家與聯結車相撞...姊頭遭輾命危

狂打隱私議題　外媒：蘋果不惜舉辦一場發表會來攻擊臉書及Google

去年世界大賽英雄普萊斯　開季前最後熱身賽仍爆

大陸熱門新聞

正妹主播超速嗆：我就是欠教育

床的世界、和成研發長照產品登陸

官員熱唱KTV　短裙豔女坐大腿..

母雞產下2層殼「花生蛋」！

16歲女遭「鐵鍊捆綁」關地洞性..

5G來了！能做什麼4G做不了的..

2500年前古墓出土春秋時期雞..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

開跑車超速後嗆：我就是欠教育！

上海4月起最低工資1.1萬

蕭萬長今見李克強　明會劉結一

傻弟「70顆磁珠」塞爆尿道　靠..

網路沙皇魯煒 曾享用「人奶宴..

百萬分之一的機率！雙胞胎同母異..

更多熱門

相關新聞

二哈轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

這隻狗狗根本是拆家大隊隊長阿！抖音APP用戶「cai440245」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位中國飼主因為給毛孩剪了顆難看的造型，而遭到愛犬的反擊。這天他一開門，看到房間整個彷彿被轟炸過一樣，氣得他現場大崩潰，又哭又笑的反應引發網友熱議。

亞俱盃男排大陸近9年首度未參賽

29歲女愛上56歲大叔！3年被騙80萬

雪橇犬輸不起　15秒菸酒嗓拉長音

母雞產下2層殼「花生蛋」！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

許淑淨用藥遭禁賽

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

29歲男帶小三玩3P　46歲妻捅她下體

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

談戀愛「最無聊」的星座男！

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面