生8個顧不來！　2歲女兒失蹤一晚...奇葩夫妻竟渾然不知

▲2歲女童整晚失蹤父母竟沒發現。示意圖，非當事女娃。（圖／翻攝自pakutaso）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州一對夫婦於上周五（22日）帶了8名孩子到公園玩，卻忘了帶其中一名2歲女童回家，夫妻倆整整14小時都沒發現自己的女兒已經失蹤，直到隔天中午才到警局報案。所幸在失蹤當天就有路人發現該女童落單，及時通報當地警方處理。

據WPTV報導，棕櫚灘縣（Palm Beach）警察局於23日表示，有民眾於傍晚7點多發現一名女童獨自遊蕩在哈弗希爾公園（Haverhill Park），於是趕緊通報。當局立刻出動大批警力，透過簡訊、擴音器、甚至還在自家社群媒體發布女童照片，標題寫道，「有誰知道這個漂亮的小女孩是誰的嗎？」可惜整晚過去還是一無所獲。

女童父母（Jolanda Larose Alexandre和Makenson Alexandre）直到周六中午才前來警局報案，整整14小時都完全沒有意識到女兒已經失蹤。當局表示，女童母親到場時不停哭泣並稱，「孩子們從公園回家後，還在家門口玩了一陣子，所以一直以為女兒和其他人在一起，我完全不敢相信自己把女兒留在公園裡忘了帶走。」

據悉，夫妻倆已因「疏於照護兒童」而被捕，這8個孩子目前暫時安置於佛羅里達州兒童與家庭部門。