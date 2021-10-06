全聯「無糖檸檬氣泡水」買一送一　網曾狂囤10箱：又能補貨了

▲網友發現這款氣泡水又買一送一了。（圖／翻攝自台糖粉絲團）

記者李芷萱／綜合報導

氣泡水有氣泡口感、又不像碳酸飲料含糖喝起來有負擔，深受不少民眾喜愛。近日有網友分享一款不含糖的檸檬口味氣泡水，買一送一期間單價便宜，也沒有濃縮還原的味道，許多人看完紛紛留言，「檸檬味算自然」、「加蜂蜜冰冰的超好喝」，甚至有這款氣泡水愛好者透露，之前一次就買十箱囤貨。

原PO在《我愛全聯-好物老實說》社團中分享，在全聯發現一款檸檬口味氣泡水正在買一送一，雖然一次買多罐要帶回加重量不輕，但單價便宜，活動期間平均一罐10元，喝起來也沒有濃縮還原的味道，運動後喝很清涼解渴，希望未來可以開放線上購買。

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PO文一出吸引不少網友留言，「不習慣喝沒味道的氣泡水可以試試，雖然無糖但也蠻像喝飲料」、「檸檬味算自然」、「一定要冰的才好喝！」、「加蜂蜜冰冰的超好喝」、「...我才買三箱就特價」，還有人直呼，「上次買一送一，直接請全聯幫我調10箱，又可以補貨了。」

▲星巴克到10月8日前有買一送一活動。（示意圖／記者李毓康攝）

另外，星巴克自10月4日起推出買一送一活動，從早上11點到晚上8點，購買任一大杯「含乳系列飲料」，只要加價換燕麥奶，即能想好友分享優惠一次，活動時間至10月8日，趕快揪好友喝一波。