首會劉結一　韓國瑜：感覺到整個空間都亮起來了！

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者蔡浩祥、吳奕靖／深圳報導

高雄市長韓國瑜下午會見國台辦主任劉結一。兩人首次會見，韓國瑜開玩笑說，「感覺到整個空間都亮起來了！」引來現場一陣笑聲。劉結一則是陪笑，沒多做反應。

韓國瑜下午4時30分前往深圳麒麟山莊與劉結一會見，韓國瑜進場時，劉結一先說「哎呀！韓市長」，隨即握手寒暄，見到韓國瑜夫人李佳芬時，眼神睜大熱情握手，展現相當親和力。

有趣的是，就在兩人握手時，韓國瑜突然冒出一句「感覺到整個空間都亮起來了！」，引來現場一陣笑聲。但，劉結一則是陪笑，沒多做反應。

劉結一講話時，一邊眼神親切地看著韓國瑜，不時又把眼神轉向市府團隊成員，講到「給高雄鄉親紮紮實實的利益實惠」時，還強調是「巨大的實惠」，意指韓赴陸所簽的豐碩訂單，眼神微笑、懇切地看著韓。

到韓國瑜致詞時，一句「May we speaking English?」開場，讓現場氣氛輕鬆不少，或許也是向劉結一在外事工作致意，韓侃侃而談時，劉始終保持微笑，直到韓提及2018年選舉，劉眼神堅定地望著韓。

韓國瑜又說到，「希望將來能多來多往，兩岸能夠很和諧、很順暢，從心來交往」，劉結一看著韓深深點頭，似乎認同著韓的「內心話」。