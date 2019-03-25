　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首會劉結一　韓國瑜：感覺到整個空間都亮起來了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者蔡浩祥、吳奕靖／深圳報導

高雄市長韓國瑜下午會見國台辦主任劉結一。兩人首次會見，韓國瑜開玩笑說，「感覺到整個空間都亮起來了！」引來現場一陣笑聲。劉結一則是陪笑，沒多做反應。

韓國瑜下午4時30分前往深圳麒麟山莊與劉結一會見，韓國瑜進場時，劉結一先說「哎呀！韓市長」，隨即握手寒暄，見到韓國瑜夫人李佳芬時，眼神睜大熱情握手，展現相當親和力。

有趣的是，就在兩人握手時，韓國瑜突然冒出一句「感覺到整個空間都亮起來了！」，引來現場一陣笑聲。但，劉結一則是陪笑，沒多做反應。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

劉結一講話時，一邊眼神親切地看著韓國瑜，不時又把眼神轉向市府團隊成員，講到「給高雄鄉親紮紮實實的利益實惠」時，還強調是「巨大的實惠」，意指韓赴陸所簽的豐碩訂單，眼神微笑、懇切地看著韓。

到韓國瑜致詞時，一句「May we speaking English?」開場，讓現場氣氛輕鬆不少，或許也是向劉結一在外事工作致意，韓侃侃而談時，劉始終保持微笑，直到韓提及2018年選舉，劉眼神堅定地望著韓。

韓國瑜又說到，「希望將來能多來多往，兩岸能夠很和諧、很順暢，從心來交往」，劉結一看著韓深深點頭，似乎認同著韓的「內心話」。

ET快訊
丫頭豪宅開趴！小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康
台積電有多操？他做2個月轉跳「薪水砍半」公司　曝年薪百萬內幕
獨／吳敦義力拱韓國瑜選總統！7月28日全代會正式提名

關鍵字：韓國瑜,劉結一,深圳

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡賴之爭　鄭運鵬：這是怎麼搭檔合作的問題

韓國瑜「帶職參選」總統合法？　內政部回應了

首會劉結一　韓國瑜：感覺到整個空間都亮起來了！

國民黨文青工作會PO「德蔡花」　王浩宇：成熟政黨不會如此發言

「韓劉」合體！　首會韓國瑜　劉結一表情豐富

國民黨文青工作會PO「德蔡花」　 網友：沒水準

韓國瑜努力拚經濟被酸　盧秀燕：不該給大陸看笑話

影／【獨家】吳敦義力拱韓國瑜參選　7月28日全代會正式提名

簽署兩岸政治協議設高門檻　「人民公投+國會同意」

登記民進黨內立委初選　劉櫂豪力拚連任

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

蔡賴之爭　鄭運鵬：這是怎麼搭檔合作的問題

韓國瑜「帶職參選」總統合法？　內政部回應了

首會劉結一　韓國瑜：感覺到整個空間都亮起來了！

國民黨文青工作會PO「德蔡花」　王浩宇：成熟政黨不會如此發言

「韓劉」合體！　首會韓國瑜　劉結一表情豐富

國民黨文青工作會PO「德蔡花」　 網友：沒水準

韓國瑜努力拚經濟被酸　盧秀燕：不該給大陸看笑話

影／【獨家】吳敦義力拱韓國瑜參選　7月28日全代會正式提名

簽署兩岸政治協議設高門檻　「人民公投+國會同意」

登記民進黨內立委初選　劉櫂豪力拚連任

粉絲出動！新加坡環球影城芝麻街50週年生日必收集限定徽章

曹西平苦苦找人30年！　接起電話「是她的聲音」…激動想哭：知道妳好就夠了

「想當自由的鳥」單親爸禁電玩…國三兒跳樓亡！留零用金給友：報答9年情誼

陳芳語因王大文被數落！　「單槓只拉1下」還缺席健身

「桃園紅」中選桃美館標誌色彩　CIS由設計大師陳永基操刀

花蓮搶攻春遊市場推出好禮三重送　1家4口遊花最多加碼送2000

華航歡慶60飛一波！春季線上旅展「機票最低3,168元起」全程開搶

0206地震善款沒專款專用　藍軍怒批台南市政府是詐騙集團

中職／遭江辰晏觸身球後送醫！蔣智賢肩部挫傷降二軍

台男用「文藝名」讓陸女昏頭　6人遭騙53萬人民幣

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　1天監看10次...2年私生活全曝光

政治熱門新聞

蔡英文隔空喊話韓國瑜　告訴對方..

韓賣東西Day3　賴清德勸：賣..

點出韓國瑜弱點！蔡詩萍：太輕飄..

學姐側身照曝光　網驚撞臉八點檔..

會見劉結一　韓國瑜：強烈支持九..

快訊／韓國瑜深圳簽下近10億訂..

【獨家】吳敦義力拱韓國瑜參選

訪港澳2天狂搶34億訂單　韓挨..

國軍黑白無常靈堂嚇阻酒駕　江柏..

首次赴陸搭遍所有交通工具　韓國..

被轟賣台　韓國瑜回擊：豬八戒賣..

評／韓國瑜登陸高規格完勝柯P　..

韓國瑜被當「一國兩制」樣板　高..

快訊／「韓劉」合體！　韓國瑜會..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜帶職參選總統合法？內政部回應

高雄市長韓國瑜民調始終居高不下，藍營基層力拱他參選2020總統的聲浪不斷。在不辜負高雄市民的情況下，外界評估韓國瑜有可能「帶職參選」。對於市長是否能帶職參選，負責相關業務的內政部民政司副司長鄭英弘接受《ETtoday》採訪時回應，法律上並無限制帶職參選，若市長任期未過半辭職或當選其它公職，缺額須在3個月內補選。

「韓劉」合體！　首會韓國瑜　劉結一表情豐富

盧秀燕：地方首長努力拚經濟，不該被酸

韓國瑜首會劉結一　直言「真人面前不說假話」

賴清德槓韓國瑜：孫悟空逃不過如來佛手掌心

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 東森房屋 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

Selina鬆口和張軒睿現在關係　甜炸

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面