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社工控新女性聯合會「薪資高報」　社會局：委託會計師查帳

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▲▼ 台北市社會工作人員職業工會抗議。（圖／林穎孟辦公室提供）

▲台北市社會工作人員職業工會抗議。（圖／林穎孟辦公室提供）

記者楊亞璇／台北報導

新女性聯合會受台北市家防中心委託辦理服務方案，遭台北市社會工作人員職業工會指控有薪資高報的問題。社會局25日表示，會積極維護社工員基本權益，針對新女性聯合會的核銷資料，委託專業會計師查帳。

工會指控，新女性聯合會向社會局核銷之經費與社工議定之薪資不符，兩者差額最高達1萬元，一年有將近72萬元的落差，質疑新女性聯合會高報社工人員薪資，形同「薪資回捐的變形」。

工會提出兩點訴求，一、進速公布調查結果，還給社工公道。二、全面檢討目前的總額制度，希望不要再有下一個受害者，還給社會工作者一個健全穩定的職場勞動條件。

台北市政府家防中心與勞動局日前皆已居間協調，不過新女性聯合會在勞資爭議未達共識前，就開除7名社工員，勞動局日前指出，解僱程序具嚴重瑕疵，違反勞動基準法「最後手段原則」，若確定違法，最高可罰2萬元至30萬元，且解僱行為無效。

社會局25日也發出新聞稿重申，除了積極維護社工員基本權益，也針對新女性聯合會的核銷資料，委託專業會計師查帳，預計4月上旬會有初步結論，也會盡快通知兩肇當事人，盼勞資爭端盡速落幕。

  社會局表示，針對民間團體接受政府勞務委託方案計畫，盼在勞動及人事相關法令核實編列並發給人事費用、遵守勞動法規；另外，針對家防中心委託新女性聯合會的個案仍有220案且已停止派案，目前新女性聯合會尚有3名社工人力，家防中心已派6名社工員及1位督導組成個案處遇因應小組，逐案瞭解並掌握個案狀況，確保服務個案的服務品質不受影響。

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關鍵字：新女性聯合會,社會局

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