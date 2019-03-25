台灣2019出生率排名「全球墊底！」　國發會澄清：南韓更低

▲台灣平均每位婦女生下1.218個孩子，在世界排行榜墊底。（資料圖／北市聯醫提供）

生活中心／台北報導

台灣的高齡化、少子化情形嚴重，國發會去年曾指，台灣將在2022年出現人口負成長，「世界人口綜述」（World Population Review）近日公布，台灣在200個國家的出生率排名墊底，平均每位婦女生下1.218個孩子。國家發展委員會緊急澄清，數據僅為推估，與最新數據不一致，南韓應該比台灣還低。

據這份「2019年世界各國出生率排名」報告顯示，台灣的生育率全球最低，倒數第2是摩爾多瓦共和國（Moldova）的1.23，倒數第3是葡萄牙的1.241；全球生育率第1名的尼日（Niger），平均每名婦人生下7.153個孩子、第2名的索馬利亞為6.123、第3名剛果民主共和國為5.963。

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另外，亞洲國家的生育率分別為，南韓生育率為1.893，排名134；大陸出生率為1.635，排名164；日本生育率為1.478，排名179；新加坡生育率為1.26，排名197，台灣出生率為1.218，在200個國家中吊車尾。

▲台灣高齡化、少子化問題嚴重。（圖／記者李毓康攝）

國發會昨日晚間發布新聞稿澄清，這項數據為聯合國2017年版的「世界人口展望」（World Population Prospects）中推估數，與台灣最新公布資料2018年總生育率1.06人不一致，其中，這項推估數中南韓數據為1.893人，但根據南韓官方最新公布的生育率資料，2018年為0.98人，更低於台灣。

國發會表示，為提升生育率，政府已積極推動「少子女化對策計畫（107年至111年）」，營造「0-5歲全面關照」的友善育兒環境，期透過擴大公共化教保服務量、建置托育準公共化機制，以及擴大發放育兒津貼等具體策略，積極營造友善育兒環境，提升國人生育意願，以達到119年生育率回升到1.4人的政策目標。