全台遊戲場常參考「美國尺寸」設計　兒團批：便宜行事！

▲帶孩子去遊樂場盡量在一旁陪同 。（資料圖／消基會提供）

生活中心／台北報導

全台各地兒童遊戲場設施有安全上的疑慮，中央要求必須在2020年1月25日前改善，否則拆除，但許多縣市無奈缺乏經費，紛紛要求延期。靖娟基金會指，台灣遊具的攀爬網縫隙規範是不得超過43公分，直接參考「美國標準」，但台灣幼兒平均肩寬才38公分，應訂定台灣適用的規範。

兒童遊戲設施近年頻頻發生孩童受傷意外，政府於2017年1月修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，不僅嚴格把關遊具規範，更要求設施再開放前必須通過檢驗合格，3年緩衝期即將到來，2020年1月正式實施，到時檢驗未達標準必須拆除。

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據了解，目前全台公立學校完成備查比率約11％，且大部分都是新設的設施，就有設備改善率幾乎為0。各地教育局都反應，標準過於嚴格，許多遊具都不合格，地方政府財力有限，光是檢驗費用都難產，更何況還要再花錢改善，明年1月不可能完成。

「政府不重視，訂定規範多便宜行事！」靖娟基金會執行長林月琴指出，以經濟部標檢局採行的兒童遊戲場國家標準為例，台灣遊具的攀爬網縫隙規範採美國標準，不得超過43公分，但這個數據是參考美國幼童肩寬47公分訂定，台灣幼童肩寬平均僅38公分。

林月琴還說，現行的CNS12642、CNS12643標準，是依ASTM美國幼童人因工程數據訂定出的標準，以美國為例，長期蒐集幼童人體計測數據，包括基本肩寬、手長、頭圍、連手指長、指圍數據都有，台灣也應該訂定屬於自己的人體計測數據。