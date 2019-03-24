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【瑪法達談星】十三星座03.20～03.26運勢！春意滿園　乍暖還寒

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【瑪法達談星】十三星座03.20～03.26運勢！春意滿園　乍暖還寒

牡羊座之月」在3月20日上場，時序進入春分，上週「逆風係數」轉強的「水逆」與歲星衝，將在本週大幅由負轉正。而「水星退行」則是進入效應減弱的末段，將在3月28日謝幕。本週星空，將是星象正訊號大大壓過零星星象警示的奮發期。春天來了！

「牡羊座之月」是星象年的首月，與春天降臨同步。除了是季節轉換的月分，也帶來集體主流情緒與價值的大轉變。意味著，社會主流價值將漸由牡羊座星座調性的積極果斷、剛毅勇猛、挑戰極限與強勢直接，取代先前雙魚座的柔和與軟性。優勝劣敗、實力至上的強者主流思維，起風了。

重要星象事件有：3月20日的吉訊—「火星╱冥王星三合」「水星╱土星六合」、太陽轉進牡羊座；3月21日的吉訊警訊並起—「金星╱歲星六合」「金星╱火星角衝」；3月24日的吉訊—「水星╱海王星合相」；與3月26日的金星轉進雙魚座。

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財經方面，「水星退行」、牡羊座之月開始、金星轉相（雙魚座），加上財星兆相忽正忽負的本週，歐美股市主流情緒將有較大轉向。牡羊座調性的積極與雙魚座的猶豫，放在「水星退行」期充斥不確定變數的背景下，貪婪與恐懼交戰的市場情緒將引發價格的「鐘擺效應」。短期起落拉回的波動可期，投資人宜留心以對。

就個別星座而言，「水逆效應」即將進入尾聲（至28日）的本週，兩大幸運星歲星與金星形成吉相帶來的星象利多，大大沖淡其他小型星象警示的衝擊力度，順遂星躍居主流。得意金榜最大贏家是年度之星射手座，生涯衝刺加速、事業步入新里程，行情發燒。宜在下月中旬守護星退行前及早把現有黃金優勢定案。

好運第二的是，邁入財富翻轉月的年度事業最旺星—雙魚座。彷彿被幸運之神親吻過的事業、金錢與情感，同時變得宜人可親、信手拈來；運勢第三的是雙子座。即使身處「水逆」的運勢相對逆風期，不時有小風小浪干擾，憑藉諸多莫名神救援，總能屹立不倒，有「擊不沉的航艦」之勢。

  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★★★
  • 事業運：★★★★★
  • ★★★★★為滿分，☆為半顆星
星座排行
  1. 射手座：日正當中、雄才大略、雄霸一方，氣勢最旺。
  2. 雙魚座：雙喜臨門、結實累累、水到渠成，收穫最多。
  3. 雙子座：俠情浪漫、引領群雄、眾志成城，魅力最強。
  4. 天秤座：喜結良緣、攜手言歡、結盟訂約，奇緣最多。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（03.20～03.26）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

義無反顧，志在必得。太陽轉進本命宮的這段日子，自信與氣勢轉威、好勝心模式啟動，不能忍受被拒絕或被擊敗的結局，有非贏不可的壓力。行事更加果敢強勢，有股不易妥協、嚴峻高壓的領導者威儀。事業經營既聯合、又競爭，遇強則強，遇弱則弱。大環境友善也有助在若干賽事摘冠。提防理財失算被假象誤導。愛情是起風的季節。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

登高遠眺，胸懷大志。眼界與抱負日趨放大的這段期間，轉入年度生涯擴張黃金期。一甩上週的情緒陰影，想像力、創意靈感源源不絕，領導魅力、管理長才頗有發揮，事業精益求精、更上層樓，實力已非昔日吳下阿蒙。敢做大夢、賭大局，也為自己贏來押寶中獎般的超值回饋。不是大好就是大壞，沒有中間選項。利應考、迎向國際。愛情色澤明豔。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

風起雲湧，豪情萬千。守護星與吉星金星呈幸運角的這段日子，正值年度生涯最星光閃耀的輝煌月。一掃上週鬥志低迷，性格陽光面再現魅力，是熱議度高、影響面廣、放電力強的熱門人物。分別登上人生最佳男女主角寶座的他們，有賭徒的雷達、王者的霸氣，還有冒險家的浪漫，可望在天時地利機緣下飆升身價。事業得天獨厚，享有極大發揮自由與舞台，為另闢蹊徑、開發未知而付出的風險賭注，也將獲得高倍回收，是市場最有價值的強勢品牌。金錢充裕、用度慷慨。愛情是一種適合被仰望的角度。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（03.20～03.26）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

功績顯著，名實相符。邁入年度事業高度定調期的這段日子，專業貢獻與價值將獲市場肯定與推崇，有論功行賞、榮膺重任或接受表彰之類尊榮肯定，權勢地位刷新紀錄。事業專攻強項、心無旁騖，工作效率神速質優，若干急件也多能趕在效期截止前順利完成。與官僚權勢互動轉密切。投資、預算控制有方，收入增。愛情是一種淡淡悠長。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

化繁為簡，行禮如儀。以行動代替空談的這段日子，我作故我在。享受工作中得到自我實現的存在感。事業經營回歸常態化日常運作，程序、形式與內容同樣重要。刪節無用、精簡流程、建立SOP作業，能藉操作制度化，讓各式資源效益發揮極大值。是一段保守但穩健的成長期。財佳，常默默接受莫名好運不自知。愛情是平淡中自有深情。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

左右逢源，好運相隨。財富宮喜迎太陽進駐，且財星也同步轉進本命宮的這段日子，邁入個人年度生財主力月分。不僅對現有功利目標、物質回饋、生活品質大感滿意，還將新闢多重拉高財富規模的幸運路徑，「心想事成指數」堪稱年度之最。蒙老天餽贈幸運星金星加持厚禮，難題有解、窄門變寬，情場官場也得意。愛情是幸福不缺席。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（03.20～03.26）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

如虎添翼，夙願得償。財星進駐事業宮、吉訊接二連三，且守護星退行進入最後一週倒數的這段日子，可望在一片亂局中逆天而起，不論軟議題或硬議題都是勝利笑著入袋的幸運贏家。身為守護星退行的「水逆」主角，烏龍事件或爭議打擊，在上述福星庇佑下，總能幸運化解、不傷要害。拜「人際宮」正值年度旺月之賜，群眾號召力、鐵粉追隨率有增無減，正是人際脈絡連結快速蔓延的高人氣時段。近朱者赤，近墨者黑，與簇擁的粉絲有相互影響共振之兆。投資慧眼獨具。愛情是執手偕老。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

去異存同，兩全其美的這段日子，為了爭取各方共識與認同用心良苦，對重大的歧見爭議無不極力穿梭協調。事業亦喜亦憂，如願獲得急需的補給奧援，卻也得概括承受所有伴隨而來的包袱以及不便。儘管如此，結盟合作享有的資源整合、人力效率仍是利多於弊。某合作案結論動向即將揭曉。財力小有成長。愛情是春暖花開。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

車水馬龍，行色匆匆。諸事繁雜、奔波勞頓的這段日子，驛馬星動期間臨時外出、短途差旅、開會商議或突來任務變多，經常在目的地與目的地間的路上。事業經營因應現實採短打策略，速戰速決、即期收割。也隨時得因應潮流趨勢快速學習、快速適應、快速變裝。以臨場反應與常識寬度勝出。副業與外快挹注漸多。愛情是一種高劑量幸福默契。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（03.20～03.26）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

趨吉避凶，受益匪淺。守護星與歲星呈幸運角的這段期間，雖進入年度運勢相對低端，卻不僅能逢凶化吉、全身而退，還不時有與實力或努力不成比例的幸運利得。事業良師貴人多、「黑馬指數」漲，成功是一段微調緩進，與以嘗試錯誤為養分的過程。君子報仇，3年不晚。有付出必有超值回饋，遠離一夕致富誘惑。愛情是一道深度精釀。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

因禍得福，迎刃而解。吉兆連連、好事不斷的這段期間，事業逆轉力與生存韌度衝上年度新高，通過職場叢林生存遊戲考驗的最後贏家。低調不顯眼的保護色，加上隱身幕後的深藏實力，常讓對手低估威脅、誤判情勢，欺敵策略奏效。近期私下練功、祕密結盟有成，時機成熟一出手將有雷霆之勢。荷包增厚，多驚喜財。愛情是一種幽微的痴迷。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

貴近賤遠，把握當下。倦鳥思歸、歸屬感渴望轉強的這段期間，千山萬水走過，才發現身邊的最美。主戰場暫時拉回即期目標與眼前人事物，不做好高騖遠空夢。事業座標重新歸零定位，人生目標也將重新釐清本末優先順位，找回初心。幾場硬仗後，終於允許自己暫時脆弱，尋求療癒喘息。錢運中上，保守理財為宜。愛情是安全感。退回幸福咫尺天涯。

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