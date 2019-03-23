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購物成癮欠百萬卡債！假貴婦親餵女兒老鼠藥　還讓她裸屍曝荒野　

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圖文／鏡週刊

檢警偵辦震驚社會的仁武鐵工廠命案，總算真相大白，但這時檢警心中自有盤算，其實還有一件命案並沒有偵破。檢警發現，死者王男與黃婦所生的次女王秀鳳，於2013年意外身故後，黃婦領取了2百多萬元保險金，依據當時警方調查，夫妻倆對於女兒失蹤，情緒似乎不太慌張，王男當晚還與友人飲酒作樂，不合常理。

 

事隔3年，檢警追查鐵工廠命案時發現，次女死亡的保險金被王姓夫妻花用殆盡，更讓承辦員警懷疑夫妻倆的涉案程度。為讓案情能突破，警方借提黃女，曉以大義，詢問嫌犯是否謀害親生女兒詐領保險金，黃女終於鬆懈心防，坦承犯行。

根據嫌犯口供，因次女自幼便有智能障礙，一直與父母共同居住。2013年8月間，黃婦因沉迷電視購物積欠數百萬元卡債及房貸，又長期照顧有智能障礙的次女，身心俱疲，竟想出殺害女兒領取保險金的毒計。

警方調查，死者與家人相處融洽，但鐵工廠收入不穩，王家也有經濟問題。（翻攝畫面）

她先買了可滅鼠（Brodifacoum）的液態老鼠藥，混入藥酒內，於同年8月2日深夜11時許，藉故騎機車載王秀鳳外出，行經高雄市仁武區八德一路93巷附近八涳橋旁便道時，她拿出藥酒騙女兒喝下，等王女當場中毒死亡後，再將其上衣掀至胸部上方處，製造女兒遭人性侵後殺害棄屍的假象，隨即騎車返家。

有了重大突破後檢察官重啟調查，但還要補強相關證據，警方隨即訪查住家附近2家西藥房，其中一家果真稱之前曾賣過液態老鼠藥，並提供存貨讓警方送驗，檢驗報告與死者王秀鳳體內的甲醇反應相同，此案終於真相大白。


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