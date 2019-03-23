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歐陽娜娜以身為中國人而驕傲　環時：別給藝人亂扣「台獨」帽子

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記者吳易達／綜合報導

前往大陸發展的藝人歐陽娜娜近日被網友指認成「台獨」，對此，她第一時間發表聲明，「我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動」，以身為中國人而驕傲。老爸歐陽龍也在《ETtoday星光雲》電話採訪中激動表示，「見鬼了！說女兒是台獨，亂扣帽子，七月半還沒到。」對於此類事件，《環球時報》認為，「要盡量避免在沒有充分了解事實真相的情況下，武斷地給台灣藝人扣上『台獨』帽子」。

▼對於被指認成「台獨」，歐陽娜娜發表聲明。（圖／微博／歐陽娜娜Nana）

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲 「支持一個中國原則」

「這真是似曾相識的一幕」，《環球時報》指出，2018年台灣演員宋芸樺就曾遭網友指責「台獨」，她隨後也發文稱，「我是中國人，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國」；2017年，台灣藝人林心如拍的電視劇被人舉報為「台獨」，並被大陸影音網站暫時下架。這一系列的網路事件都表明，「大陸人對台灣有很深的感情，從心底裡把台灣民眾當親兄弟，絕不允許『台獨』分裂勢力興風作浪。」

▼宋芸樺也曾為此類事件澄清。（圖／微博／宋芸樺Vivian）

▲▼宋芸樺。（圖／微博／宋芸樺Vivian）

評論指出，由於台灣問題複雜敏感，「我們在表達自己的情緒時，更需要多一份理性客觀；『台獨』對大陸來說屬於『零容忍』，因此要盡量避免在沒有充分了解事實真相的情況下，武斷地給台灣藝人扣上『台獨』的帽子。」

▼林心如也經歷過同樣風波。（圖／微博／林心如）

▲▼林心如。（圖／微博／林心如）

評論表示，台灣藝人來大陸發展，正是兩岸彼此加深了解、建立好感、增進情誼的好機會，宋芸樺以及林心如的這幾次事件，大陸以理性客觀的處理方式，最終都平穩落幕。

最後，評論指出，許多大陸網友和媒體也都接受了宋芸樺的道歉，主演的電影不僅沒有下線，票房還取得了不錯的成績，由林心如製作的電視劇也在很短時間內重新上線播放；許多台灣民眾因此看到了大陸的真誠、善意、包容，對大陸多了一份認可。

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關鍵字：台獨,歐陽娜娜,歐陽龍,林心如,宋芸樺

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