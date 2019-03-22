是媽都懂！萌娃揮神手烤出「木炭瓦片」　她崩潰喊3次：我生的

▲女兒幫忙顧爐，沒想到卻發生慘劇！（圖／Cindy Lin授權使用，請勿任意翻攝）

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對許多家中有小小孩的媽媽來說，最怕認真做事的時候有人搗亂，不僅講不聽也打不得，只能自個兒摸摸鼻子認栽。一名林姓女網友就在臉書上表示，上周六幫女兒安欣準備好早餐後，就開始動手為野餐聚會準備小餅乾，沒想到前一秒的溫馨，變成下一秒的悲劇。

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▲女兒原本還很興奮地吃著早餐。（圖／Cindy Lin授權使用，請勿任意翻攝）

女網友表示，自己一如往常地做早餐給女兒吃，看著女兒一邊吃最愛的法國土司，一邊東摸摸西摸，可愛的畫面不禁讓人莞爾，而她也正為了野餐聚會如火如荼地準備著，當她把第一批餅乾放進烤箱後，看到女兒蹲在烤箱前面「守爐」，頓時覺得倍感窩心，「看著這個畫面我覺得好溫馨，覺得帶娃的辛苦一掃而空，眼眶還有點泛淚…」。

▲女兒一邊吃早餐，一邊蹲在烤箱前，沒想到竟然偷調了溫度。（女網友特別說明，此烤箱外層不會燙喔！）（圖／Cindy Lin授權使用，請勿任意翻攝）

只是孩子怎麼可能就這樣乖乖的待著，果不其然，不就之後她發現原本應該香氣四溢、酥脆可口的杏仁片，一瞬間都成了「木炭瓦片」，原來是女兒趁她不注意的時候調整了烤箱溫度，她當場傻眼，「啊啊啊啊啊！安欣我生的我生的我生的我一直跟自己這樣講，事實證明，孩子乖和安靜真的不是什麼好事…還以為安欣長大了懂事了，沒有這種事情剛剛眼眶裡溫馨的淚馬上乾掉」。不過大家不用擔心，雖然小女娃搞壞了媽媽的餅乾，但是屁股安好，媽媽只能認賠。

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