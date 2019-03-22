約4女學生廁所看夕陽「口愛像含棒棒糖」　狼師掰：教她性知識

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新北市湯姓男子2016年7月在中和區某補習班擔任導師，卻被指控帶才就讀國中的女學生回租屋處寫作業，甚至以「廁所可以看夕陽」為由，將人拐進廁所襲胸，一共有4人受害；但他離職後仍不斷糾纏其中一名女學生，還將人帶到摩鐵要求幫忙口交，誆騙「就像含棒棒糖一樣」。雖然湯男辯稱只是想教導正確的性知識，不過，新北地檢署檢察官不採信，21日依利用權勢猥褻和強制猥褻等罪起訴他。

▲4名女學生指控受到湯男猥褻，其中一人甚至差點遭硬上。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

檢方調查，2016年時湯男（29歲）在中和區某補習班擔任導師，工作內容就是輔導學生課業，同年7月他利用職務之便邀請一名13歲的女學生到租屋處寫作業，謊稱廁所裡可以看到夕陽，成功將人騙進去後再趁機襲胸。女學生顧慮到對方是老師，嚇得不敢反抗，後來偷偷跟同學抱怨，才知道原來還有另外3人受害。

另外一名受害的女學生證稱，湯男2017年7月曾把她帶回住處聊天，假裝要教導正確的性知識，把她的衣服脫光並拍攝下體，隔年5月離職後仍沒有打算收手，並以聚餐為由約大家出來，再將她帶到摩鐵企圖硬上，被拒絕後才改拉手幫忙打手槍，期間還曾提出口交的要求，「他說，這就像含棒棒糖一樣。」

▲女學生指控湯男曾對她說，口交就像含棒棒糖一樣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，被指控為狼師的湯男反駁，是因為女學生心情低落，他才會拍肩安慰，絕對沒有襲胸或強吻等行為，至於拍攝下體以及打手槍、口交等事，都有事先詢問過女方的意願，目的也只是想教導正確的性知識。

但檢方反問湯男，如果是想進行性教育，為什麼不乾脆從醫院或相關單位尋找專業教材，而是自行拍攝，根本就是利用自己身為導師的身分，以教學的機會誆騙女學生來滿足私慾，這些行為不僅影響到學生的身心健康發展，事後他還極力否認反犯行，可見完全沒有悔意，21日依利用權勢猥褻和強制猥褻等罪起訴，同時建請法院從重量刑。