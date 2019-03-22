　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

約4女學生廁所看夕陽「口愛像含棒棒糖」　狼師掰：教她性知識

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

新北市湯姓男子2016年7月在中和區某補習班擔任導師，卻被指控帶才就讀國中的女學生回租屋處寫作業，甚至以「廁所可以看夕陽」為由，將人拐進廁所襲胸，一共有4人受害；但他離職後仍不斷糾纏其中一名女學生，還將人帶到摩鐵要求幫忙口交，誆騙「就像含棒棒糖一樣」。雖然湯男辯稱只是想教導正確的性知識，不過，新北地檢署檢察官不採信，21日依利用權勢猥褻和強制猥褻等罪起訴他。

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲4名女學生指控受到湯男猥褻，其中一人甚至差點遭硬上。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

檢方調查，2016年時湯男（29歲）在中和區某補習班擔任導師，工作內容就是輔導學生課業，同年7月他利用職務之便邀請一名13歲的女學生到租屋處寫作業，謊稱廁所裡可以看到夕陽，成功將人騙進去後再趁機襲胸。女學生顧慮到對方是老師，嚇得不敢反抗，後來偷偷跟同學抱怨，才知道原來還有另外3人受害。

另外一名受害的女學生證稱，湯男2017年7月曾把她帶回住處聊天，假裝要教導正確的性知識，把她的衣服脫光並拍攝下體，隔年5月離職後仍沒有打算收手，並以聚餐為由約大家出來，再將她帶到摩鐵企圖硬上，被拒絕後才改拉手幫忙打手槍，期間還曾提出口交的要求，「他說，這就像含棒棒糖一樣。」

▲糖果,棒棒糖,甜食。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生指控湯男曾對她說，口交就像含棒棒糖一樣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，被指控為狼師的湯男反駁，是因為女學生心情低落，他才會拍肩安慰，絕對沒有襲胸或強吻等行為，至於拍攝下體以及打手槍、口交等事，都有事先詢問過女方的意願，目的也只是想教導正確的性知識。

但檢方反問湯男，如果是想進行性教育，為什麼不乾脆從醫院或相關單位尋找專業教材，而是自行拍攝，根本就是利用自己身為導師的身分，以教學的機會誆騙女學生來滿足私慾，這些行為不僅影響到學生的身心健康發展，事後他還極力否認反犯行，可見完全沒有悔意，21日依利用權勢猥褻和強制猥褻等罪起訴，同時建請法院從重量刑。

ET快訊
100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！急搶捧花尖叫：我
一晚嘿咻3次！正妹「椎間盤位移」提告　受不了男友太持久

關鍵字：新北市,狼師,猥褻

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛奇藝台灣站將下架？涉違法落地遭查　陸委會：兩岸未開放OTT

「0810揪團運動」6男戰2女　吃到16歲長髮妹只有他遲到無罪

聊同婚「誤認台灣性觀念開放」　大學洋師傳曖昧訊息騷擾女學生

韓國瑜8字回應「蔡英文總統三條件」：台灣安全、人民有錢…這就夠了

「民進黨總統初選賴清德一定贏」　吳子嘉：國民黨只剩韓國瑜

「小學生每天功課寫到晚上10點才是對的」　他嘆：綁架孩子笑容

影／宜蘭大白鯊肚裡還有14隻小Baby　衝浪教練嘆：是15條生命啊！

彈簧刀插頭還被開3槍秒變喪屍　他滿身血狂拍車窗「3屁孩嚇到滾」

里長伯人前熱心！人後欠債「毆打妻兒」變狠父...妻訴離獲准

約4女學生廁所看夕陽「口愛像含棒棒糖」　狼師掰：教她性知識

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

彈簧刀插頭還被開3槍秒變喪屍　他滿身血狂拍車窗「3屁孩嚇到滾」

里長伯人前熱心！人後欠債「毆打妻兒」變狠父...妻訴離獲准

約4女學生廁所看夕陽「口愛像含棒棒糖」　狼師掰：教她性知識

想海撈百億「樂陞科技」許金龍2億交保　檢方抗告遭駁

時速90殺彎酒駕撞民宅　法官：回推酒測0.31「難認有醉」判無罪

台商遭滲透扮共諜刺探蔡英文國慶文告　二審判刑4月

收假返營遇死劫！吊車閃紅燈路口未停下　軍人騎機車撞上爆頭慘死

絕世武功再現！　台版洪金寶「天殘腳」破鐵門行竊40多萬

一晚至少嘿咻3次！正妹「腰劇烈疼痛」受不了提告　持久男喊冤：體位一般

帶日本客夜店狂歡！正妹OL混酒醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來問「有沒有戴套」

江蘇爆炸現場驚現「巨坑」　受困者獲救忙借手機報平安

零距離欣賞360°最愜意的倫敦！新高空花園The Garden at 120免費開放

林明溱見劉結一　提農產運銷降關稅、便捷檢疫

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

「媽寶柴」想念狂塞奶　姐被當空氣心碎：我也有出國...

閻大富／「莎喲娜拉 Ichiro！」和鈴木一朗說再見

美宣布制裁2中國公司「助北韓規避制裁」　川金二會破局後首發

經典牛仔褲Levi's強勢回歸美股　這5件事投資人不得不知

八卦山廢校玩碟仙…白目問：妳怎麼死的　24歲女鬼「嘻嘻！你們都要來陪我」

同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

社會熱門新聞

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚..

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

6男戰2女吃到16歲的　他遲到..

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電..

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死..

小黃撞飛天！保時捷哥開門看爆尾..

一晚至少3次　熟女腰劇烈疼痛受..

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「..

兒遭同學千年殺！媽：孩子心理受..

快訊／液態氨槽車西濱公路失控翻..

兒離家燒炭失蹤2個月…母見屍辦..

飆車撞死3人只願賠150萬　家..

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

畫面曝光　「公路坦克」中山高夾..

更多熱門

相關新聞

史上最大消防演練！新北2200人模擬災害救難

新北市政府「108年全民防衛動員暨災害防救民安5號演習（含防汛演習）」，在板橋區河濱公園舉行，警義消共出動2200人，國軍240人，各式車輛、舟艇、直升機，更邀請日本、韓國消防救難人員共同參與演練，模擬近期台灣重大災難八仙塵爆、花蓮地震、普悠瑪翻車等事件，現場搜救及後續處理演練，過程逼真連新北侯友宜市長都讚嘆「相當細膩！」

新北做公益　市府送你容積獎勵50％

他爆打女友閃人　渣友趁機撿屍...可憐女丟命！

好心人寒風中搶救「溼答答小橘貓」

準消防員性侵多名少女　二審改判9年

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

陽明山採海芋「遇到女神」！

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電箱重傷身亡

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死亡恐逾2個月

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面