三星S10+摔機實測　陶瓷機身摔5次不見蜘蛛網完勝玻璃

▲ S10+ 摔機實測，玻璃版本摔三次就有蜘蛛網。（圖／翻攝自CNET）

科技中心／綜合報導

三星Galaxy S10 系列總共推出了三款新機，包含S10、S10+與S10e，三款新機正面皆覆蓋了康寧第六代大猩猩玻璃、背面則覆蓋第五代大猩猩玻璃，但S10+ 512 GB以及1TB版本卻另外推出了陶瓷機身，經由外媒的手機跌落測試，陶瓷機身大幅地增加了手機的強度、耐用性和抗劃傷性。

根據外媒CNET報導，為了測試三星的說法，並證實陶瓷S10+比玻璃更加堅固，採用藍色玻璃機身S10+和黑色陶瓷機身S10+進行三種高度、正反面的情況的跌落測試。

一、臀部高度（90 cm），背面朝下

人們傾向於將手機放在褲子口袋當中，因此這高度也是最經常被摔的高度，在這高度下，兩款手機的鋁製框架都緩衝了手機墜落，手機從地面反彈並翻過半空，實際落地時背面朝上。

玻璃S10+

手機的後面玻璃只是從水泥人行道上留下了一些碎片，玻璃上有一些小划痕，損壞的主要原因是框架，玻璃之間的頂部邊界有一些擦傷，因為它在落地時首先撞擊地面。

陶瓷S10+

陶瓷S10+有類似的損壞，陶瓷背面的右上角只有兩個淺色淺色點，鋁框上有一些擦傷。

二、臀部高度（90 cm），螢幕朝下

摔落時兩款手機都沒有完全平放在地板上，但他們確實先擊中了螢幕、然後反彈，翻轉並使手機的最終著陸時螢幕朝上。

此次測試發現兩部手機上的螢幕保護膜都明顯受損，地面的水泥碎片會在保護膜下方產生氣泡。

玻璃S10+

只有螢幕保護膜無法覆蓋的玻璃螢幕兩側有明顯的損壞；玻璃底角有一些微小的划痕，但框架上再次出現更明顯的划痕。

陶瓷S10+

玻璃右下方有一些小凹痕，雖然並不引人注意，但它絕對足以損害玻璃的完整性。

三、眼睛水平（152 cm），背面向下

玻璃S10+

玻璃S10+幾乎平放在地板上，帶有恐怖的撞擊聲。背面的玻璃（包括三相機模塊上的玻璃）完全破碎了，並呈現蜘蛛網從手機的右手側向外延伸、從中間往上散佈。三相機鏡頭的其中兩個完全被玻璃上的裂縫所阻擋，但這次沒有觸及地板的螢幕仍能照常運作。

▲ S10+ 陶瓷版摔三次僅有金屬邊框與正面玻璃銜接部分的邊角損傷。（圖／翻攝自CNET）

陶瓷S10+

陶瓷背部的磨損看起來並不嚴重，但是這款手機的螢幕卻被打破了。受打擊最嚴重的區域是角落，玻璃的兩個頂角都被打碎了，而玻璃的左下角有一個鉛筆芯大小的凹痕並暴露在手機內部。直接在這個角落下面的鋁框架也被嚴重劃傷、凹陷和推入。

四、眼睛水平（152 cm），背面向下

因為主要想測試手機背面的材料，所以已經碎裂的玻璃S10+不再加入測試，僅在陶瓷手機上進行相同的152 cm測試。

這次陶瓷S10+確實擊中了陶瓷後背，雖然它在著陸前稍微從側面反彈。背部看起來似乎沒有再次掉落的痕跡，也找尋不到額外的傷害。它仍然只有原始下降的兩個小瑕疵與金屬相機框架上的一些小痕跡。

五、再一次眼睛水平（182 cm），背面向下

玻璃上有一條細小的刮痕，覆蓋了相機模組，只有幾條可見的線穿過閃光燈和第三個鏡頭。陶瓷機身看起來幾乎是沒有額外的受損，只有幾個邊緣的細小坑洞（大概只跟一粒沙一樣小），陶瓷彎曲進入框架。

基於這種土法煉鋼的測試，CNET印證了三星的說法：S10+上的陶瓷背面更堅固，並且比玻璃更耐磨擦。但正如測試中顯示的那樣，更堅固的背部並不能保證螢幕更強，因此，即使購入陶瓷版的S10+，仍應將三星提供的螢幕保護膜留在手機上，或是購買第三方螢幕保護膜，並且還是要小心不要摔到了手機，以免摔碎了手機的正面螢幕。