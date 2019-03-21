花蓮集團結婚好康多　首度開放工作者可登記限額5對請把握

▲花蓮縣府辦理集團結婚迄今21屆，已促成1812對新人共結連理。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為鼓勵民眾在花蓮縣打拼，成家立業、結婚生子，花蓮縣政府民政處2019年首度試辦開放在外縣市民眾花蓮工作者亦可申請參加縣府集團結婚。凡結婚新人其中一人在花蓮工作，並檢附任職滿1年以上之在職證明書及相關證明文件，即可報名集團結婚，限額5對。

今年春季花蓮縣集團結婚訂於4、5月間辦理，並於3月26日當日於縣府大禮堂受理報名。縣府辦理集團結婚迄今21屆，促成1,812對新人共結連理，除了為新人辦理婚前教育課程、致贈成家禮，更積極爭取婚紗、喜宴、住宿等各式相關優惠，獲得各界好評。今年首度嘗試開放外縣市民眾花蓮工作者報名，符合資格的民眾敬請把握難得機會，許另一半一個未來。

縣府民政處長蕭明甲表示，全球面臨日趨嚴重的少子化問題，人口基數不斷減少，縣府往年於春、秋二季辦理集團結婚，鼓勵設籍花蓮的未婚男女勇於追求所愛，執子之手與子偕老。今年首度開放5對名額予外縣市民眾花蓮工作者，讓來到花蓮打拼的異鄉遊子也能共同感受成家的溫暖與縣府的關懷，攜手齊心一起在花蓮追求幸福、創造幸福，如有增加額度，依序遞補公告周知,欲報名者，須先完成婚前教育課程，

蕭明甲提醒，符合申請資格的民眾，務必於3月24日先行參加由本府辦理之婚前教育課程。完成課程講座，取得證書後，請於3月26日集團結婚報名當日備妥相關證明文件於縣府大禮堂申辦，民眾如有疑義，請撥民政處宗教禮俗科電話03-8234723，或上民政處網頁搜尋相關報名須知。

課程報名聯繫電話（03）8462860轉538。