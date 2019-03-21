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莫三比克大洪災！泥水灌爆「摧毀90％市區」　百萬災民陷絕境

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▲▼莫三比克洪災，大城貝拉（Beira）幾乎被摧毀。（圖／路透）

▲莫三比克洪災，大城貝拉幾乎被摧毀。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

非洲東南部莫三比克、辛巴威、馬拉威近日遭熱帶氣旋伊代（Idai）侵襲，引發嚴重洪災，確認死亡人數已經增加至350人以上，詳細數字還有可能再飆升，另有數十萬人無家可歸。聯合國警告，災區正面臨嚴重的人道危機，災民人數恐怕突破百萬人。

熱帶氣旋伊代上周登陸莫三比克，造成及嚴重洪災。在莫三比克50萬人口居住的海港城市貝拉，全城有將近90％的區域遭洪水沖毀，四處可見漂流遺體。美聯社20日報導，雖然風暴已經消散，但雨勢仍在持續中，許多地方洪水尚未退去，可能還要數天時間才能得知詳細災情規模。

莫三比克總統紐西（Filipe Nyusi）先前表示，已知有200人死亡，但實際死亡人數恐怕超過1000人，另外還有35萬災民命懸一線。辛巴威當局則證實有100多人死亡，但估計罹難者可能超過350人。

當地豪雨預計會持續到22日，造成交通受阻，使救災行動困難重重，外界物資也難以進入災區。另一方面，由於災區缺乏食物和乾淨飲水，無國界醫師組織擔憂未來恐怕爆發傳染病疫情。

根據歐盟拍攝的衛星影像，洪災受災範圍超過400平方公里，部分地區水深甚至達到6公尺，至少有60萬人受影響。聯合國則形容，莫三比克、辛巴威和馬拉威面臨嚴重人道危機，災民恐怕超過100萬人。

▼災區極度缺乏飲用水等資源。（圖／路透）

▲▼莫三比克洪災，大城貝拉（Beira）幾乎被摧毀。（圖／路透）

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