客籍作家李喬獲頒行政院文化獎　縣長徐耀昌讚「功在客家」

▲客籍作家李喬（左五），獲頒行政院文化獎殊榮，副縣長鄧桂菊（右五）代表縣長致贈「功在客家」陶藝紀念品，表達恭賀之意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

縣籍作家李喬長期投入文學創作，並致力推動客家文學，傑出表現與卓越貢獻受肯定，榮獲第38屆行政院文化獎，副縣長鄧桂菊21日代表縣長徐耀昌致贈「功在客家」陶藝紀念品，表達恭賀之意，雙方並就文化保存與傳承交換意見。

縣府文化觀光局指出，行政院文化獎是官方表揚傑出藝文人士終身成就最高殊榮，其評審過程嚴謹，須先以書面提名後進行初審，再提請評議會決審同意通過後，報請行政院長核定並頒授獎章、證書及獎金，以示尊崇。文化部公布38屆文化獎得主，僅苗栗客籍作家李喬，及歌仔戲演員唐美雲2人獲此殊榮。

▲高齡86歲的李喬，仍維持創作並不時有新作出爐 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

高齡86歲的李喬，仍維持創作不輟並有新作出爐，鄧桂菊曾在報章上看到李喬說「創作是他存在的意義與目的，希望一生的文學創作、文化論述，對人民、社會、國家有用。」他要「寫到完全癡呆」…，她對大師不遺餘力推動客家文學的卓越貢獻十分感佩與推崇，認為他獲獎實至名歸。

李喬本名李能棋，是國內重要客籍作家之一，小說作品以寫實風格為主，書寫人與生命的脆弱，多偏重描寫大眾生活，為平民請命代言，他也長年推動客家文化復與，著有《寒夜三部曲》、《苦水坑》、《藍彩霞的春天》等重要作品，《藍彩霞的春天》出版日文及西班牙文譯本，史詩級的「寒夜」刻劃台灣最真實的面貌，為台灣文學界重要創作。