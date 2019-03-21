離婚調解成濺血命案！洋男法院前「堵人」砍死日籍妻

▲威爾森精神狀況不穩定，被逮後仍不發一語。（圖／東京家庭裁判所）



國際中心／綜合外電報導

日本東京一名美國籍男子威爾森原本預計在20日下午與太太進行離婚調解，沒想到竟在舉行離婚調廷的家事法院一樓門口拿出預藏的折疊刀砍了太太的頭部後逃逸。據了解，家事法院一樓玄關處有金屬探測儀，必須通過檢查才能進入法院，因此威爾森抵達法院後，沒有馬上通過金屬探測門，而是坐在門口等待妻子到來，再出手刺死對方。

根據《日本放送協會》報導，現年32歲的美國籍威爾森與31歲的日本籍妻子威爾森香子20日下午原定要在東京家事法院進行離婚調解，沒想到威爾森卻提前到法院門口「堵人」，等到太太一到，馬上就拿出預藏的折疊刀往香子的頭部砍去，導致對方當場血流不止，送醫後重傷不治。

據了解，家事法院一樓玄關處都設有金屬探測儀，進入法院前必須經過檢查，確認沒有攜帶危險物品才能進入。威爾森深知經過金屬探測門就會被發現，因此提前抵達法院門口，隨後便坐在玄關附近等待妻子到來。威爾森砍死妻子後隨即逃逸，不過過沒多久就在日比谷公園的派出所附近被警方以殺人未遂嫌疑逮捕（當時被害人仍在搶救中）。

警方表示，威爾森被逮捕時，從他身上搜出3把折疊刀，且當下手腕上也出現自殘痕跡，目前正在深入調查詳細犯案動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

