　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

離婚調解成濺血命案！洋男法院前「堵人」砍死日籍妻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東京家庭裁判所。（圖／東京家庭裁判所）

▲威爾森精神狀況不穩定，被逮後仍不發一語。（圖／東京家庭裁判所）

國際中心／綜合外電報導

日本東京一名美國籍男子威爾森原本預計在20日下午與太太進行離婚調解，沒想到竟在舉行離婚調廷的家事法院一樓門口拿出預藏的折疊刀砍了太太的頭部後逃逸。據了解，家事法院一樓玄關處有金屬探測儀，必須通過檢查才能進入法院，因此威爾森抵達法院後，沒有馬上通過金屬探測門，而是坐在門口等待妻子到來，再出手刺死對方。

根據《日本放送協會》報導，現年32歲的美國籍威爾森與31歲的日本籍妻子威爾森香子20日下午原定要在東京家事法院進行離婚調解，沒想到威爾森卻提前到法院門口「堵人」，等到太太一到，馬上就拿出預藏的折疊刀往香子的頭部砍去，導致對方當場血流不止，送醫後重傷不治。

據了解，家事法院一樓玄關處都設有金屬探測儀，進入法院前必須經過檢查，確認沒有攜帶危險物品才能進入。威爾森深知經過金屬探測門就會被發現，因此提前抵達法院門口，隨後便坐在玄關附近等待妻子到來。威爾森砍死妻子後隨即逃逸，不過過沒多久就在日比谷公園的派出所附近被警方以殺人未遂嫌疑逮捕（當時被害人仍在搶救中）。

警方表示，威爾森被逮捕時，從他身上搜出3把折疊刀，且當下手腕上也出現自殘痕跡，目前正在深入調查詳細犯案動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
央行利率「連11凍」維持1.375%　經濟成長率再下修至2.
Sandy中空內衣側邊剪1個洞！鏡反射「真實身材」：有成果了
小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！鏡頭往下網看傻：越來越瘦

關鍵字：離婚調解,家事法院,命案,弒妻,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臀圍101公分！20歲蜂腰正妹爆紅...性感美臀讓千萬粉絲瘋狂

6周大男嬰遭變態父母性虐　生殖器破損瘀傷裝人工肛門

哈利王子將迎寶寶！　賭盤看好「名叫黛安娜、周六晚間出生」

用詞不當惹議！佩佩豬爆性別歧視　倫敦消防局批：讓女孩拒當消防員

離婚調解成濺血命案！洋男法院前「堵人」砍死日籍妻

庭院放滿恐龍！加州「摩登原始人屋」被市府怒告　當地人：視覺傷害

獅航錄音曝光！機師墜機前「超絕望」翻手冊...根本沒提供方法

對深黑美肌上癮！　22歲白妞靠日曬機+打針把自己變成超黑女

台灣兩廳院當柬埔寨景點　文在寅巡訪東南亞「三度出包」挨轟

青少年上癮多　舊金山議員華頌善提議禁售電子菸

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

臀圍101公分！20歲蜂腰正妹爆紅...性感美臀讓千萬粉絲瘋狂

6周大男嬰遭變態父母性虐　生殖器破損瘀傷裝人工肛門

哈利王子將迎寶寶！　賭盤看好「名叫黛安娜、周六晚間出生」

用詞不當惹議！佩佩豬爆性別歧視　倫敦消防局批：讓女孩拒當消防員

離婚調解成濺血命案！洋男法院前「堵人」砍死日籍妻

庭院放滿恐龍！加州「摩登原始人屋」被市府怒告　當地人：視覺傷害

獅航錄音曝光！機師墜機前「超絕望」翻手冊...根本沒提供方法

對深黑美肌上癮！　22歲白妞靠日曬機+打針把自己變成超黑女

台灣兩廳院當柬埔寨景點　文在寅巡訪東南亞「三度出包」挨轟

青少年上癮多　舊金山議員華頌善提議禁售電子菸

韓國瑜「愛與包容」和解邱毅　許立明砲轟：沒有是非只問藍綠

去年建案開工數突破10萬戶　近4年新高

年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出

浪浪躲安樂死變「特戰犬」　「狗班長」踏上500公里行軍

曾美慧孜「拿鰻魚DIY」床戲轟動國際　導演合約要求「任拍條款」

車輛進斑馬線3米內不能有行人　北市58處易肇事路口大執法

輔仁大學MGEM三邊雙聯創業管理碩士10週年　屢獲世界排名殊榮

丁噹失戀恍神開車..逆向上路！　死愛渣男不要命後悔了

臀圍101公分！20歲蜂腰正妹爆紅...性感美臀讓千萬粉絲瘋狂

韓國瑜逃不過老婆大人手掌心　訪大陸團李佳芬「自費隨行」

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

美評論家：台灣勿幻想美軍會即時..

澳富豪徵助理　年薪120萬環遊..

16歲美少年與姐同框：根本姐妹..

古文明遺跡？火星上驚見人形雕像

男師拐20女學生嘿咻　還拍影分..

每天2杯手搖杯早死風險增63%

媽嫉妒夫更愛女兒　割喉3周大女..

全球幸福報告出爐　台灣東亞之冠

AV性愛女王操勞過度 被緊急..

埋伏核燃料車隊　巴西高速公路槍..

南韓旅店藏針孔！　收費「線上直..

12歲女遭叔叔兄弟輪侵　被斷頭..

給街友提款卡自己領錢　善心人士..

聯準會宣布今年不升息　美股仍跌..

更多熱門

相關新聞

青瓦台把台灣兩廳院當柬埔寨景點

南韓總統文在寅10日起展開為期7天的東南亞3國巡訪行程，過程中屢屢出包。先是青瓦台在臉書上傳介紹柬埔寨的文宣，卻誤植台灣國家兩廳院的照片；接著文在寅到訪馬來西亞時，竟用印尼語向馬國首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）打招呼，「外交失禮」狀況不斷，引發輿論批評。

日本東京櫻花提早開了　櫻花季正式開跑

南韓政府永久關閉浦項地熱發電廠

韓有意在校內日企產品上貼「戰犯企業製」

16歲美少年與姐同框：根本姐妹！

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面