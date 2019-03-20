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27歲媽媽熬夜滑手機猝死　婆婆：身體都冷了...眼睛還盯著網拍

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▲▼滑手機、低頭族、iphone。（圖／翻攝Pixabay）

▲滑手機示意圖，非本文當事人。（圖／翻攝Pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

浙江日前一名27歲的董姓女子，由於通宵玩手機，引起過度疲勞，突發心源性疾病猝死，被發現時眼睛還盯著手機，而螢幕則停留在網購頁面。據指出，她經常在照顧完兩個孩子上床後，自己才於約凌晨1、2點時躺上床划手機消遣，而就是這個習慣讓她斷送了性命。

《楚天都市報》微信公眾號指出，董姓女子有兩個孩子，大女兒6歲，小兒子2歲，當時，董女士的婆婆去她房間，喊她起來吃早飯，喊了兩聲，兒媳婦卻一動不動，婆婆覺得奇怪，走近一看，發現她就躺在被窩里，側卧著，眼睛還盯著手機，婆婆一摸，她的身體卻已經沒有溫度，僵硬了。

據了解，每天晚上，董姓女子照顧兩個孩子睡著後，才有時間玩手機，躺在床上刷啊刷，逛淘寶、刷微博、朋友圈，常常通宵不睡，久而久之，就養成了熬夜的習慣，習慣了晚睡的她經常失眠，不看手機就睡不著，經常玩著玩著，就到了凌晨。

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲熬夜示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

據調查數據顯示，81%的中國大陸人睡眠時間不足8小時。而一項針對16個城市2550個90後人群開展的調查顯示，90後晚睡成習慣，近七成90後在12點以後睡覺。此外，中國睡眠醫學協會調查顯示：90%的年輕人猝死／腦溢血／心肌梗塞都與熬夜有關，而超過70%的年輕人有熬夜習慣。

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關鍵字：熬夜,玩手機,猝死

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