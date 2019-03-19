幫農民找出路　葉宜津「東山隊」力推東山咖啡

▲推廣家鄉農漁產品不遺餘力的立委葉宜津（左二），與台南市東山區農會、市議員李宗翰及20多位咖啡農組成「東山隊」，一起推廣東山咖啡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東山咖啡，不但有農業經濟產值，也具備產業觀光的吸引力，向來推廣家鄉農漁產品不遺餘力的立委葉宜津，與台南市東山區農會、市議員李宗翰及20多位咖啡農組成「東山隊」，一起推廣東山咖啡。

台南東山過往因是龍眼、柑橘、蜜蜂產地而聞名，近年則以咖啡種植打響在地經濟的特色品牌，175咖啡公路遊客如織，農業觀光產業逐漸成形，被視為地方創生的重點場域。東山農會與地方咖啡農，找上立委葉宜津幫忙，希望能透過推廣活動提昇產品的能見度。

葉宜津指出，東山咖啡是經國際認證的頂級咖啡，台南市政府每年也舉辦評鑑活動精進東山咖啡品質，她認為東山咖啡的通路還可再提升，未來會促成農委會與南市府農業局、當地農會合作，把東山咖啡推銷到國際市場，也有助帶動地方觀光。

葉宜津表示，推廣東山咖啡需群策群力，除了地方政府很努力行銷，咖啡農也有心為東山咖啡品質把關，她認為農委會與立法院，可為東山咖啡的推廣再增加力道，無論推介給外賓或擴展國內外市場通路，都可對這項精緻農業的永續投入有所幫助。

葉宜津也強調，地方創生是偏鄉轉型的發展路徑，除了特產與觀光亮點，也必須搭配便捷的大眾運輸網建構，她認為東山咖啡行銷的整體藍圖，不能忽略交通因素的連結，她會持續爭取資源，挹注在產業觀光旅客的運輸計畫上，讓國人到東山區旅遊更省時省力。

台南市議員李宗翰說，台灣人每年喝掉28億杯咖啡，市場需求龐大，東山咖啡走的是量小精緻的精品路線，他希望立法院與立委們，贈送外賓能優先考慮東山咖啡，東山咖啡品質屢獲國際殊榮肯定，拿來當伴手禮一定體面，也有助於開拓國外通路。