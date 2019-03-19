「實力就是正當性！」藍營：吳敦義幫韓國瑜解套ing

▲藍營勸進韓國瑜選總統呼聲因賴清德參戰升高。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導



行政院前院長賴清德爭取代表民進黨選2020總統、挑戰爭取連任的總統蔡英文，牽動國民黨選情。國民黨主席吳敦義昨拋讓高雄市長韓國瑜自己領表或徵召韓來領表登記，都算徵召；黨內解讀吳無意參選，且有幫韓參選解套的意味。

《聯合新聞網》報導，挺吳派中常委認為，若韓真的未領表參加初選，只要從原初選機制過關的人夠強，「誰能把他換掉？」只要韓能被「徵召領表」投入初選，「實力就是正當性」。

據報導，國民黨中常委李德維說，吳敦義看似就是要幫黨找出2020總統大選最強參選人，若韓能證明最強，又願接受徵召參選，相信絕大多數中常委不會有意見。若最後真的徵召韓，就代表吳不選總統。

報導引述不願具名的挺吳派民代說法，指2020總統大選與立委選舉合併投票，「母雞應由小雞決定」，要知道基層要誰，立委擬參選人看板多與韓國瑜合照就知道。

據報導，挺吳派常委透露，韓國瑜要參選總統，爭議在於他僅任高雄市長不到3個月，主動爭取有難度，若黨認定韓是明年最強的總統候選人，吳近日的說法就是在鋪陳。

國民黨中常委曾文培也說，將韓拉入初選機制才是上策，吳敦義稱徵召韓來領表登記也算徵召，是要以黨主席高度要為韓解套。