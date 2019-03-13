Sony真無線運動防水耳機櫻花粉新色上市　建議售價7,490元

▲Sony真無線運動防水耳機櫻花粉新色上市。（圖／Sony提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony的運動真無線運動防水耳機WF-SP900，即日起在台推出櫻花粉新色，不僅讓喜愛運動的女性消費者能跟著季節換上嶄新配色，更提供男友們白色情人節貼心有型的推薦選擇，用清新的粉嫩色系迎接春日運動的無線樂趣。



Sony WF-SP900真無線運動防水耳機內建4G記憶體約可存放920首歌曲，運動時不需攜帶手機即可輕鬆享受6小時不間斷電力續航的音樂陪伴，同時更升級的IPX5/8防水規格不僅可放心在運動後沖洗，亦可使用於游泳池或海水中，突破聆聽界線，搭配IP6X防塵規格，更能讓喜愛的音樂陪伴上山下海，悠游體驗各項運動的樂趣！針對配戴耳機時的舒適與穩固，WF-SP900除了隨附不同尺寸的耳塞，能符合不同耳型以及運動防水需求，還設計了可增加穩定度的矽膠支架，讓運動伸展更加自在放心。

在WF-SP900流線的小巧機身中，搭載了Sony獨家研發的平衡電樞驅動單體，可傳遞清晰的高品質音效。為了讓運動聆聽音樂體驗更加便利，WF-SP900搭載「環境音控制功能 (Ambient Sound Mode)」，能視使用需求調整為同時享受音樂且仍能聽到周遭聲音的「一般模式」，或可突顯人聲、方便與同行的運動夥伴對話的「語音模式」。

此外WF-SP900亦可透過免費的Sony | Headphones Connect應用程式調校喜愛的音效，並控制開關「環境音效控制功能」及「快速聲音設定(Quick Sound Setting)」；WF-SP900並支援Google Assistant 與Siri等語音智慧助理服務，搭配智慧型手機使用更加方便。



Sony WF-SP900真無線藍牙運動防水耳機建議售價7,490元，共有粉、黃、白及黑等四款色系選擇種。更多詳細產品訊息可洽詢Sony官方購物網站或 Sony Store直營通路：Sony Store 台北101直營店、Sony Store台北復興直營店、Sony Store 台中直營店、Sony Store 高雄直營店，以及各大消費性電子產品通路。