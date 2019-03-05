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Xperia相機功能落後對手　竟是索尼內部部門鬧矛盾

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▲▼Sony Xperia 1 在 MWC 亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲索尼擁有相機鏡頭的硬體優勢，但在過去幾年來卻從未真正發表一款擁有殺手級智慧型手機相機體驗的機款。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

索尼是智慧型手機製造的重要參與者之一，因為該公司為數十家製造商提供相機感測器，但儘管該公司擁有這種硬體優勢，索尼在過去幾年來卻從未真正發表一款擁有殺手級智慧型手機相機體驗的機款。

索尼全球行銷高階經理Adam Marsh日前接受Trusted Reviews採訪時，將這一原因歸咎於手機部門及α（alpha，數位單眼相機）部門間的競爭。「儘管我們是一家公司，但有時仍存在障礙，α不想為手機製造部門提供任何東西，因為不想讓手機跟價值3000英鎊的相機擁有相同的拍照體驗。」Adam Marsh也指出，「如今，這個障礙已消弭了一點點，他們說：『好啦，我們已經知道智慧型手機及相機能帶來相同體驗是件好事。』」

索尼前α部門負責人Kimio Maki現已轉負責手機部門，據外電報導，他暫停了Xperia XZ4的工作，轉而採用新方法，據Adam Marsh的說法，Kimio Maki此舉是為促進各品牌及手機部門間的合作，「因為影像團隊結合在一起，他們可以在Cyber-shot（數位相機）、α及Xperia間分享這種體驗。」

這聽起來的確是個明智之舉，允許各部門在理論上分享資源及創新。此外，Adam Marsh表示，α相機軟體功能未來「可能」會移植到索尼Xperia系列手機。

Adam Marsh承認，索尼手機已不具備吸引大眾市場的吸引力，但它仍有一定優勢，這種優勢與螢幕及相機有關，「索尼作為一個品牌並不會吸引所有人，我們不是三星，也不是華為。但我們要吸引的是那些想要擁有高質量產品的人，他們可以拍攝精彩的照片及影片，或做些不同的事。」

Xperia 1正代表著此次重組後，索尼的第一款旗艦機。Android Authority指出，索尼的努力是否會取得成功仍需拭目以待，但考慮到該機款擁有三顆後置相機鏡頭，4K HDR OLED螢幕及RAW降噪功能，仍有理由為其抱持著樂觀的態度。

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關鍵字：索尼,SONY,α,alpha,Xperia,Cyber-shot

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