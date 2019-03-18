半自動槍買氣激增「商家網站當機」　紐國總理：修法絕不退縮

▲ 紐西蘭基督城15日發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生至少50人死亡的恐怖槍殺案後，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）隔日誓言改變國家的槍枝法，然而，這段話卻引起「恐慌性購買」效應，間接導致槍枝銷售量不退反升，實體和網路銷售店家紛紛湧入大量購買潮。對此，阿爾登回應，這些說法尚未證實，將持續追查。

根據Newsroom報導，在阿爾登16日表示「我現在可以告訴你一件事：我們的槍枝法會修改。2005年、2012年，以及2017年都有試圖更改。現在是時候改變了」後，基督城最大槍枝賣場「槍枝城市」（Gun City）當天湧入大批購買人潮。臉書粉絲專頁「奇異槍鳥」（Kiwi Gun）也表示，許多槍枝持有者和賣家紛紛在周末期間，到各地購買半自動武器、彈藥和雜誌等相關用品。

▼ 阿爾登16日誓言修改槍枝法。（圖／達志影像／美聯社）

此外，奧克蘭（Auckland）一家槍枝銷售商店老闆也指出，近日半自動武器的銷售量大幅上漲，期間還因為網站湧入人數過高，導致手機無法顯示有關店內半自動武器的價格和銷售量。

值得一提的是，儘管上周才發生50人死亡的槍殺案，當時自稱白人優越主義至上的兇嫌塔朗特（Brenton Harrison Tarrant），正是利用擁槍執照合法購買槍枝，進而改槍後犯案。當時警方逮捕塔朗特時，發現他一共有2把半自動步槍、2支手槍以及1把連珠式步槍等5把槍枝。

▼ 28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）

因此，對於槍枝買氣上升的情況，阿爾登回應，她絕對不會退縮，「我們不能在改變紐西蘭槍枝管理法的過程中退縮，他們必須改變，無論槍枝銷售商會發生甚麼活動。」

但根據《衛報》報導，在「槍枝城市」（Gun City）購物的一名顧客安東尼（Anthony）表示，希望當局別禁止持有半自動步槍，因為法案對於擁槍打獵和運動的人相當不公平。另一名顧客里克（Rick）也說，真正問題出在於改造後的半自動步槍，因為改造後火力相當強大，一般打獵根本用不到。

▼ 紐西蘭規模最大的槍展 「庫姆軍用物品展」（Kumeu Militaria Show）決定停辦以向罹難者表示尊重 。（圖／翻攝自Facebook／Kumeu Militaria Show）