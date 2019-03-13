住在大荒野、黃土高坡上談戀愛...這大學被封「最慘校區」！

▲四面環山的蘭州大學榆中校區 。（圖／翻攝自官網）

大陸中心／綜合報導

隨著大陸大學的規模不斷擴大，一校多區已很是常見，但有的校區在繁華都市，另一個校區則在荒郊野嶺，例如廣州暨南大學的番禺校區，就孤零零坐落在郊外；蘭州大學榆中校區則更「慘」，身處在這四面環山的村落，要是沒有班次珍貴的校車，能不能走出大山「得看命」。

▲ 暨南大學番禺校區校門口 。（圖／讀者提供）

暨南大學番禺校區

「經過努力，終於考進了更加深不可測的大山裡」，這是很多被「發配邊疆」新生的感受。暨南大學番禺校區2014年投入使用，但校園內實際還處於「建設中」，宿舍樓、教學樓、學生餐廳都是變蓋邊用，更別提周邊設施，出了校門口一片荒涼。對比起位於廣州CBD的天河區校本部，番禺校區的新生只能默默羨慕。

出行是當時番禺校區新生最頭痛的事。來往地鐵站的路程太過昏暗，且當地治安不好，加上步行也有一段距離，校園穿梭小巴士成為大多數學生的選擇。但該小巴在行駛距離約3分鐘的情況下，收費要3元人民幣，而在廣州市區公車通價僅為2元人民幣。

此外，該小巴之前還被爆出有司機邊開車變看劇、車速過快等情況。若不想乘坐穿梭車，另一個選擇就是沒有安全保障的「摩的」（摩托車版的計程車），駕駛沒有證照，價格全靠喊價，乘客也沒有安全帽等保護措施。

但目前，暨南大學番禺校區的各個設備已日趨完善，校內大部分建築已投入使用，小巴也在學生的抗議下有所規範。

▼ 如今的暨大番禺校區環境優良 。（圖／讀者提供）

蘭州大學榆中校區

蘭州大學榆中校區於2001年建立，位於榆中縣的夏官營鎮，距市區約有百里黃沙路。據微信公眾號《有間大學》描述，身處在這四面環山的村落，要是沒有班次珍貴、體驗刺激的校車，能不能走出叢叢大山得看命。

文章寫道，對於榆中的學子們來說，在萃英山上放風箏、譜戀曲、劈柴、餵羊，時而在山巔面朝黃土思人生，不忘在山下埋頭苦讀拼前程，那才是真正的求學深造和靈魂鼓舞。

▼ 網路流傳的網紅「情人坡」實際上是背靠榆中校區的萃英山頂部，已不在蘭大的校區範圍。（圖／翻攝自網路）

文章稱，不過蘭大前任校長王乘曾表示，蘭大平均每年有36名本科新生退學，「只能說，這些同學的境界還不夠，略缺乏仙風道骨的氣質。」

如今經過校區的治理與學生社團組織的植樹活動，萃英山上已經被耐旱植物覆蓋，即使花兩個多小時來到山頂，也很難再找到網路流傳圖片中的「情人坡」。

▼ 萃英山的景色大不相同 。（圖／翻攝自東方網）