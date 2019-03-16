快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

地方中心／台南報導
第9屆立委台南市第2選區補選16日投開票，由民進黨籍候選人郭國文、國民黨籍候選人謝龍介以及無黨籍陳筱諭，形成三強爭霸的局面。自傍晚4時開始開票後，謝龍介票數持續落後郭國文2千票，讓現場支持者臉色凝重、緊盯總部外電視牆上的票數統計。
▲謝龍介支持者表情凝重。（圖／記者洪靖宜攝，下同）
據《中天新聞》開票結果，郭國文票數為3萬5389票、謝龍介為3萬2014，雙方差距千票，持續拉鋸中，最快晚上6時許揭曉；此次台南投票率估3.8到4成，當選門檻預估約5萬票。
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第9屆立委台南市第2選區補選16日投開票，由民進黨籍候選人郭國文、國民黨籍候選人謝龍介以及無黨籍陳筱諭，形成三強爭霸的局面。自傍晚4時開始開票後，謝龍介票數持續落後郭國文2千票，讓現場支持者臉色凝重、緊盯總部外電視牆上的票數統計。
▲謝龍介支持者表情凝重。（圖／記者洪靖宜攝，下同）
據《中天新聞》開票結果，郭國文票數為3萬5389票、謝龍介為3萬2014，雙方差距千票，持續拉鋸中，最快晚上6時許揭曉；此次台南投票率估3.8到4成，當選門檻預估約5萬票。
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