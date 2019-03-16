回收紙尿布製成新品出售　湖北佰斯特：今年沒用疑被設局

▲湖北佰斯特衛生用品公司遭質疑是黑心企業。（圖／翻攝自央視，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸央視15日舉行第29届「3·15」晚會，會上公開湖北佰斯特衛生用品有限公司回收紙尿布做成新品出售的訊息。該公司負責人易永祥表示，公司前年的確使用不衛生的原料，但去年和今年並無使用，出現在央視畫面中的男子去年已經離職，疑似是競爭對手的人，「歡迎執法部門來我們公司檢查。」

易永祥強調，已經將相關情況反饋給央視，因為去年和今年生產的產品沒有問題，也歡迎執法部門和社會各界人士來公司調查，如果發現問題「查得我傾家蕩產都可以」。

按照大陸一次性使用衛生用品的強制性標準GB15979規定，生產成人紙尿布的原料必須無毒、無害、無污染，並且禁止使用廢棄的衛生用品充當原料。根據晚會曝光的訊息，湖北佰斯特在使用卷漿生產成人紙尿布時，添加不同比例的散漿，這些散漿的顏色灰暗，某些表面還沾著污漬，疑似處於發霉狀態。

值得一提的是，湖北佰斯特還曾與13家仙桃市企業一同入選2016至2017年度湖北省「文明誠信私營企業」名單。該公司如今被踢爆使用不衛生原料，也令不少消費者感到錯愕。

湖北佰斯特衛生用品有限公司成立於2010年4月，註冊資本2888萬人民幣，前身是仙桃市天紅衛生用品有限公司，以生產一次性醫療耗材出口為主，曾與多個國內知名衛生用品企業合作尿片套等產品，經營範圍包括塑料製品，無紡布製品，勞保用品，紙製品，服裝製品，嬰兒專用品，五金製品，電子製品等等。