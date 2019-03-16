翁章梁授旗中華民國溪谷運動協會　挑戰台灣第一高瀑

▲▼ 嘉義縣長翁章梁授旗中華民國溪谷運動協會，挑戰台灣第一高瀑 並記錄溪谷之美。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

中華民國溪谷運動協會將用三天三夜時間挑戰頂端下溯落差846米，號稱台灣第一高瀑的「蛟龍瀑布」， 嘉義縣長翁章梁授旗該協會並感謝記錄下台灣的溪谷之美。



「蛟龍瀑布」為台灣第一高瀑，總高度落差約846公尺，在世界瀑高排名第八（世界第一高瀑為979m），位在嘉義縣阿里山鄉豐山村塔山尾稜岩壁上，曾因在日據時代稱為「大瀧」的蛟龍瀑布以「台灣之瀧」為名發行過紀念性郵票，除了有特殊的岩層質及特有的豐富生態，蛟龍溪沿線的河床上可見各式大小水瀑、急湍、深潭、河 階、曲流、峽谷等地形，變化萬千的溪谷地形，是極具國際級觀光潛力的溯溪運動。

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中華民國溪谷運動協會歷經三個多月、數十次的探勘訓練過程之下，由理事長涂銘峰的帶領黃正賢、邱明智、吳淵進、黃韋維隊員下溯，另5名成員上攀到蛟龍潭會合完成任務，結合登山、溯溪等高山溪谷所需的高度山野攀溯技術及連結國內數名教練的專業進階訓練前往台灣第一高瀑，並完成首度蛟龍瀑布紀錄過程。

中華民國溪谷運動協會理事長涂銘峰表示，台灣是一個高山國家，有山就有溪，但溯溪運動需要高度專業的技術，身為嘉義縣的溪谷運動協會，除過去豐富的經驗，經過數十次探勘及3個月的訊練，希望能帶回完整蛟龍瀑布的下溯紀錄。

翁章梁表示，非常感謝中華民國溪谷運動協會在下溯台灣第一高瀑的過程中記錄影像，讓更多人了解台灣這個尚未被積極正視的溯溪天堂，同時也呼籲民眾參加高難度行程，一定要有專業教練的陪同。