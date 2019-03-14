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瘋電影／無主之作　無意義的片刻累及成有意義的生活

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文／賴賴

▲▼無主之作。（圖／yahoo）




瘋言瘋語：

榮獲奧斯卡最佳攝影與最佳外語片提名，無庸置疑絕對精采好看，劇情流暢無冷場，三個小時沒有一分鐘碎戲，最強大的是藝術元素的呈現與安排，不但是驚艷還有驚喜，這是個人看過與藝術品結合的電影中，最深厚的一部，太強大的劇本力了，百年佳作且令人感動，將藝術語言裝進電影裡，再以電影語言傳遞出生命內涵，正音這些不刻意的安排，才是我們最真實的生活，也是最珍貴的片刻。對於製作影片或從事寫作的人，有醍醐灌頂之功效。

這部電影其實是描述葛哈李希特的生平故事，他是目前在市藝術家，拍賣最高價紀錄保持人，他的作品形式包含照相寫實主義繪畫、攝影、玻璃媒材創作及抽象藝術等，這是他從東德逃到西德後，在藝術學院薰陶的成果，也道出在在納粹餘毒中，不論東西德都仍有受害者，而他便是其中一位。

這部電影對於第二次世界大戰中，之於小老百姓的視角，有細膩生動的感觸，例如：丟炸彈之前戰機會先扔下錫箔紙，以杜絕無線電傳輸，希特勒死後的東德，俄羅斯統治下，納粹全部成為階下囚，卻也有多名逃往西方的主事者，只要以政治官商勾結概念解讀，不難理解真正的壞蛋並沒有被繩之以法的可能性極高。

那個傷害自己的阿姨，他被真正的集體精神病納粹帶去滅種，男主角所學的繪畫藝術，在東德只能成為歌頌政府功勳的壁畫者，來到西方藝術，他們崇尚非傳統，而男主角自己的繪畫天分只能壓抑隱藏，許許多多的外在環境因素壓迫自我遷就，直到藝術教授的一番話，那不僅是對藝術的思想解放，也是對人生的哲學思考，這是一部文青必讀的思想電影，不同的年齡、生命軌跡，可以有不同的理解內涵，太強大的百年佳作了。

無主之作，沒有作者沒有主題的作品，擷取生活無意義的片刻，無意義的意義，是否也是一種意義呢？五顆星推薦。


片　　名：無主之作
英文名稱：Never Look Away
類　　型：歷史/傳記、劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-08
片　　長：03時09分
導　　演：弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克(Florian Henckel von Donnersmarck)
演　　員：湯姆希林(Tom Schilling) 、 賽巴斯提安寇(Sebastian Koch)、 寶拉比爾(Paula Beer)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

年輕藝術家寇特（湯姆希林 飾）雖然逃到了西德，但他仍深受童年經歷的納粹時期及東德政權的陰影和創傷所折磨。

當他遇見了女學生艾麗（寶拉比兒 飾），他相信自己遇到了生命中的摯愛，但艾麗的父親卻堅決反對兩人的關係……於是他開始繪畫，這些畫作不僅映照出他自身的命運，同時也反映了一整個世代的創傷。

▲▼無主之作。（圖／yahoo）

▲漂亮有錢女學生分發繪圖鉛筆給同學，吸引了男主角。

▲▼無主之作。（圖／yahoo）

▲女學生的父親，正是當年判阿姨必須拔除子宮的納粹醫師。

▲▼無主之作。（圖／yahoo）

▲男主角醉心藝術，卻屢屢遭岳父打壓。


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關鍵字：瘋電影,無主之作,賴賴,湯姆希林(Tom Schilling),賽巴斯提安寇(Sebastian Koch),寶拉比爾(Paula Beer)

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