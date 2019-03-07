瘋電影／當幸福提早來　那個你沒準備生出來的兒子來了

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情流暢溫潤舒緩，文藝故事相當細膩動人，每個腳色都賦予平凡而自然的舒適性格，所以沒有商業張力，反而是生活得像隔壁鄰居發生的故事，而面對大時代的環境壓力，女性自主與未婚生子的不被接受度，多少人放棄了那些來不及張開眼的小生命，很棒很棒的劇本，看完有很深的反思力道，而劇情卻從頭至尾沒有一絲不合邏輯，也正是如此生活才能感動深刻。

人物型塑包誇妝髮早型美術陳設，復古風格卻栩栩如生，而全世界的法律都保護男人多於女人，保護罪犯多於受害者，自古至今不變，少女情懷總是詩，就這樣懵懂的將自己獻給渣男還生了個兒子，片中的小男孩實在太可愛了，於是你真的會被說服，把那些無辜的生命生下來吧，也許他們會有不同的影響力，但前提是你有能力照顧。

北歐作品總是後勁十足，在和藹煦陽下劃出一道生命議題，簡明扼要切中要害，好看，文青電影，原來是真實故事，真是好看好看呀。海報真的把主角們拍醜了。

片 名：當幸福提早來

英文名稱：Becoming Astrid

類 型：歷史/傳記、劇情

上映日期：2019-02-15

片 長：02時02分

導 演：佩妮莉費雪克莉絲鄧森(Pernille Fischer Christensen)

演 員：艾芭奧古斯特(Alba August) 、 崔娜蒂虹(Trine Dyrholm) 、 曼葛那斯克雷普(Magnus Krepper) 、 瑪莉亞鮑娜薇(Maria Bonnevie)

國 家：瑞典

語 言：瑞典語

發行公司：捷傑電影



劇情大綱

世界暢銷童書作家阿思緹．林格倫（Astrid Lindgren）真實故事改編。



曾創造出《長襪皮皮》中活潑又勇敢的女孩皮皮，陪伴了全球無數孩子童年的阿思緹，青少年時期在瑞典的小村莊裡，就正如她筆下女孩們般聰明勇敢卻有著叛逆不羈的性格。



富含創意的她應徵上了當地報社的實習工作，當才華漸漸被人看見時，卻突如其來地未婚懷孕，使家族蒙羞的醜聞無法被保守的小鎮接納，阿思緹被迫將孩子秘密寄養異地。



與初生嬰孩分離的煎熬日夜啃蝕著她，阿思緹努力地自學、打工，為了盡快接養孩子重聚，然而長達三年的分離，在重逢時，孩子卻不願意喚他一聲「媽媽」。



如何靠著更多的愛修復關係，並用想像力陪伴他成長，這一切的挑戰與不凡，都造就了她筆下人物勇敢的性格。

▲初戀便愛上自己的已婚主管，甚至懷了孩子，主管被告通姦罪。

▲生下孩子放在丹麥養，孩子跟生母不親近ㄡ

▲因故把孩子接回，結果孩子生病無助，新主管找醫師幫忙救治。



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