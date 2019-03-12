瘋電影／被遺忘的幸福　能有珍愛自己的家人是何等幸運

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是典型家庭問題，當你的孩子長大，父母老去，婚姻危機同時上門時，自己到底應該擺在哪裡？這部電影有很好的指導，但每段婚姻關係都屬於獨立個案，不能相提並論，電影流暢節奏平緩，沒有張力但就是一部刻劃深刻的老人家庭問題，只是結局有意外，感受更深刻。

幾乎屬於低成本製作，比較像是電視電影，而不是電影內容，但是言之有物，罹患阿茲海默症的母親搞失蹤，兒子決定送去養老院給人照顧，父親堅持不肯，年邁的父親非常依賴母親的存在，結果終於照顧到自己往生，照顧病人的人走了，送母親進老人院無阻力。

沒有人知道幸福的樣子，片中老夫期待照顧妻子一輩子，他做到了，之於他而言，他是幸福的，女兒終究無法和丈夫繼續婚姻，即使健康丈夫愛她，她仍然不快樂，文青電影，好看。

片 名：被遺忘的幸福

英文名稱：What They Had

類 型：劇情

上映日期：2018-11-30

片 長：01時41分

導 演：伊莉莎白查姆柯(Elizabeth Chomko)

演 員：希拉蕊史旺(Hilary Swank) 、 麥可夏儂(Michael Shannon)、 勞勃佛斯特(Robert Forster) 、 泰莎法蜜嘉(Taissa Farmiga) 、 布萊絲丹娜(Blythe Danner)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：采昌國際多媒體



劇情大綱

我們因為誤解而分離，因愛再度重聚

罹患阿茲海默症的母親（布萊絲丹娜飾演），某日在暴風雪中失蹤。住在加州的布莉姬（希拉蕊史旺飾演），連忙帶女兒趕回到芝加哥老家探望。離家多年的布莉姬，看到母親的病情而深感自責。

她夾在主張把母親送去療養院的哥哥（麥克夏儂飾演），以及堅持要將妻子留在家中的爸爸（勞勃佛斯特飾演）之間。她感到無所適從，卻掙扎地想要找出皆大歡喜的方法。然而隨著母親病情惡化，家人之間的關係也愈來愈劍拔弩張，使得照顧母親的責任變得更加艱難…。

▲丈夫履行的結婚時的誓言，照顧妻子一輩子。

▲兒子擔心母親要送老人院，被父親阻止。



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