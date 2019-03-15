快訊／理科太太「廣告合約」曝光！子宮頸癌篩檢影片北市確定開罰

▲理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝理科太太影片）

記者洪巧藍／台北報導

理科太太因在影片中介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」引發爭議，台北市衛生局今（15）日表示，理科太太經紀人已來說明，提供雙方廣告合約證實有代言、對價關係存在，確認違反《藥事法》，後續等待慧智基因出面說明後將共同面對裁處。由於雙方過往無違規記錄，應以最低裁罰金額20萬元作為處分基準，這將也是北市第一起因為「未經核准醫材廣告」挨罰個案。

理科太太推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片中，一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品解釋使用方式，還提及是慧智基因董事長、婦產科名醫蘇怡寧寄給她產品。影片一出就吸引不少網友觀看，蘇怡寧也在自己臉書分享影片，盛讚理科太太用簡單明瞭方式介紹人類乳突病毒HPV。不過，醫療器材產品依據《藥事法》必須申請廣告許可，這個影片也被認定是未經核准的違規醫療器材廣告。

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▲理科太太子宮頸癌篩檢影片，蘇怡寧曾轉載分享。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念Facebook粉絲專頁）

台北市衛生局於13日接獲相關檢舉，隔天下午約談理科太太經紀公司和慧智基因，但雙方都請假，慧智基因請假原因是業務負責人在國外，理科太太一方則表示希望等律師一同到場。

北市衛生局食藥科科長王明理表示，理科太太經紀人15日一早到衛生局說明，並提供理科太太與慧智基因的廣告合約，簽訂在Facebook、YouTube兩平台露出，雙方確有合作、代言事實，因此將依共同行政罰，目前相關廣告已經依要求移除，還須等待案件主體、身為廣告主的慧智基因負責人下週回國到案說明，隨後可進行裁處。

王明理也提到，過去網紅代言挨罰則多是因為內容誇大或不實宣稱療效，而這次一旦開罰，理將成為台北市衛生局首度針對「網紅代言未經核准的無照廣告開罰」的第一例。

▲理科太太、慧智基因14日向北市衛生局請假。（圖／記者呂佳賢攝）

根據《藥事法》規定，違規者可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰，由於理科太太與慧智基因過去都沒有違規記錄，為初犯，且合約內容中的合作金額不高，估計會以最低裁罰金額20萬作為處分。王明理說，相信該金額對於理科太太代言價碼有達到損失與嚇阻作用，也趁此機會教育非醫藥專業、不熟悉相關法規的網紅以及業務。

慧智基因董事長、婦產科名醫蘇怡寧15日也在臉書發文回應此事，他表示，近期不斷接到許多記者詢問理科太太事件的電話，但他真的不清楚，「細節我真的不了解，因為中間的事務不是我負責的。」他也強調，HPV自我採檢就是國際的趨勢與潮流，「我堅信，我們是在正確的道路上面，對的事情必須被堅持下去。」