　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／理科太太「廣告合約」曝光！子宮頸癌篩檢影片北市確定開罰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝理科太太影片）

▲理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝理科太太影片）

記者洪巧藍／台北報導

理科太太因在影片中介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」引發爭議，台北市衛生局今（15）日表示，理科太太經紀人已來說明，提供雙方廣告合約證實有代言、對價關係存在，確認違反《藥事法》，後續等待慧智基因出面說明後將共同面對裁處。由於雙方過往無違規記錄，應以最低裁罰金額20萬元作為處分基準，這將也是北市第一起因為「未經核准醫材廣告」挨罰個案。

理科太太推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片中，一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品解釋使用方式，還提及是慧智基因董事長、婦產科名醫蘇怡寧寄給她產品。影片一出就吸引不少網友觀看，蘇怡寧也在自己臉書分享影片，盛讚理科太太用簡單明瞭方式介紹人類乳突病毒HPV。不過，醫療器材產品依據《藥事法》必須申請廣告許可，這個影片也被認定是未經核准的違規醫療器材廣告

請繼續往下閱讀...

▲▼ 理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念Facebook粉絲專頁）

▲理科太太子宮頸癌篩檢影片，蘇怡寧曾轉載分享。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念Facebook粉絲專頁）

台北市衛生局於13日接獲相關檢舉，隔天下午約談理科太太經紀公司和慧智基因，但雙方都請假，慧智基因請假原因是業務負責人在國外，理科太太一方則表示希望等律師一同到場。

北市衛生局食藥科科長王明理表示，理科太太經紀人15日一早到衛生局說明，並提供理科太太與慧智基因的廣告合約，簽訂在Facebook、YouTube兩平台露出，雙方確有合作、代言事實，因此將依共同行政罰，目前相關廣告已經依要求移除，還須等待案件主體、身為廣告主的慧智基因負責人下週回國到案說明，隨後可進行裁處。

王明理也提到，過去網紅代言挨罰則多是因為內容誇大或不實宣稱療效，而這次一旦開罰，理將成為台北市衛生局首度針對「網紅代言未經核准的無照廣告開罰」的第一例。

▲▼台北市衛生局要求理科太太經紀公司或她本人到局裡說明，今日請假。（圖／記者呂佳賢攝）

▲理科太太、慧智基因14日向北市衛生局請假。（圖／記者呂佳賢攝）

根據《藥事法》規定，違規者可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰，由於理科太太與慧智基因過去都沒有違規記錄，為初犯，且合約內容中的合作金額不高，估計會以最低裁罰金額20萬作為處分。王明理說，相信該金額對於理科太太代言價碼有達到損失與嚇阻作用，也趁此機會教育非醫藥專業、不熟悉相關法規的網紅以及業務。

慧智基因董事長、婦產科名醫蘇怡寧15日也在臉書發文回應此事，他表示，近期不斷接到許多記者詢問理科太太事件的電話，但他真的不清楚，「細節我真的不了解，因為中間的事務不是我負責的。」他也強調，HPV自我採檢就是國際的趨勢與潮流，「我堅信，我們是在正確的道路上面，對的事情必須被堅持下去。」

ET快訊
佩甄穿黑絲短裙現台大上課！露出「胸前一條線」辣翻
網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了
尤振仲關閉ATP沒有通報？「222個通聯音檔」真相曝光

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北海岸淨灘添生力軍「沙灘清理車」　北觀處：1車可抵60人

想當房仲終結薪酸？求職先知道什麼是「五不一沒有」！

也太像！35年前高雄舊照驚見野生韓國瑜　網：這麼早就來探民情

水庫進帳有感！寶山水位將達5成　大新竹地區供水恢復正常

快訊／理科太太「廣告合約」曝光！子宮頸癌篩檢影片北市確定開罰

翻糖蛋糕DIY　開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展

新北拆除「低度利用」漁港　恢復海岸「原貌縮時攝影」呈現

幫買花露水...他跑百貨賣場全缺貨「夯什麼？」　回家阿嬤氣噗噗！網爆停產

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首度曝光

被偷好幾張5百的！彩券伯哽咽捶打自己　對比夜市喧鬧聲...她目睹心碎泛淚

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

北海岸淨灘添生力軍「沙灘清理車」　北觀處：1車可抵60人

想當房仲終結薪酸？求職先知道什麼是「五不一沒有」！

也太像！35年前高雄舊照驚見野生韓國瑜　網：這麼早就來探民情

水庫進帳有感！寶山水位將達5成　大新竹地區供水恢復正常

快訊／理科太太「廣告合約」曝光！子宮頸癌篩檢影片北市確定開罰

翻糖蛋糕DIY　開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展

新北拆除「低度利用」漁港　恢復海岸「原貌縮時攝影」呈現

幫買花露水...他跑百貨賣場全缺貨「夯什麼？」　回家阿嬤氣噗噗！網爆停產

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首度曝光

被偷好幾張5百的！彩券伯哽咽捶打自己　對比夜市喧鬧聲...她目睹心碎泛淚

李智凱落馬！　無緣連3站世界盃摘金進奧運再等等

IKEA名店效應...租金蠢蠢欲動　青島豆漿店不敵30萬店租熄燈號

超強任天堂粉！純手工打造65吋「Switch」電動間...遊戲迷全跪了

猿征羅德／兩度對猿開轟　李杜軒：運氣好

韓國瑜一家三口北上站台　 卓榮泰：三分之二是外地人

爆米花牆變打卡美景！統一集團開展「烘焙美學館」7大烘焙名師輪番上陣

美軍測試微型滑翔制導炸彈　將用於特種作戰部隊無人機

霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

全台科學園區碩博士薪水曝光　內科平均薪資54K打敗竹科

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

生活熱門新聞

感情不順！七爺曝她前世種惡因

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯..

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又..

貓死掉化魂陪媽咪5年！她淚崩：..

她向月老討男友　背後飄詭異男聲..

普悠瑪翻車「222個通聯音檔」..

理科太太「廣告合約曝光」北市確..

有馬妹首發聲：有些事我只是不說..

35年高雄舊照驚見韓國瑜　網：..

搭車送住宿！春遊補助高鐵狂加碼..

他被當犯人誘惑反擊！3警開車逃..

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣..

母重病照X光！兒：別死在家房價..

陽台變浴室！網笑曝房東「暗黑陰..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面