韓國瑜選總統有「第4種可能」　黃暐瀚：循馬英九模式





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，國民黨2020年總統候選人保留徵召，讓許多支持者開始期盼，高雄市長韓國瑜出來參選。前民進黨立委沈富雄14日表示，國民黨2020有3種可能，其中2種都與韓國瑜有關。不過資深媒體人黃暐瀚卻認為，其實還有第4種可能，那就是前總統循馬英九模式。

沈富雄14日上午在臉書發文表示，國民黨的三條奢華之路，一是吳敦義說服高雄市長韓國瑜參加初選，吳敦義出面給韓國瑜日前不領表的宣示有台階可下。二是宣布不舉辦初選，直接徵召韓國瑜，此路即是朱立倫所謂「大大方方的徵召」，有默認全國為艱困選區之意，但「艱困」其實是「非贏不可」。第三則是規規矩矩辦初選，不落人口實，不留後遺症，但韓國瑜出局。

不過黃暐瀚14日在政論節目《新聞深喉嚨》中提到，沈富雄講的是「完美」的，但完美之外，可能還有第四種。國民黨裡面選市長、總統，沒有去領表的，也不是自己登記的人比比皆是。韓國瑜不需要自己！1998年前總統馬英九選總統時，就不是自己去領表；1998年吳敦義選高雄市長時，甚至不是他去登記，登記都過後四天了，還不知道他要不要選！當時是黃昭順以及另外四個人一起去幫他登記的。

黃暐瀚說，4月會公告選舉辦法，5月會領表跟登記，領表跟登記中間要有時間，然後6月初選，7月才提名，可是現在沈富雄講的是「完美」的，可是完美當中有個例外，國民黨一定要領表登記才能選總統嗎？上一次的參選人叫（新北市長）朱立倫，對方就沒有領表登記，如果覺得那些都是特例，「對，特例從來都是會存在的！」

黃暐瀚提到，所以就是說，在這種狀況之下，就算韓國瑜最後都沒有去做這個動作，也不代表不是他，而且自己剛剛已經其實講清楚了，5月份的時候，只要有人去幫韓國瑜領表，而他沒有阻止跟拒絕的話，兩個月以後的情勢就會變！現在韓國瑜沒有講他不要（選），不代表兩個月以後他不會要。