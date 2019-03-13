6000億商機！　Super TaiRa拚搶下全球物聯網無線傳輸

軍聞社／記者李忠軒桃園13日電

蔡英文總統13日出席「第一屆Super TaiRa（超級臺灣無線技術）國際論壇」時表示，未來透過中科院及產業界的攜手合作，在Super TaiRa聯盟的帶領下，「臺灣隊」的實力絕對會不斷地升級，帶來世界級的成就。

蔡總統上午由國家安全會議秘書長李大維、國防部長嚴德發、桃園市長鄭文燦、國安會副秘書長陳文政，以及國防部副部長張冠群上將等人陪同，前往中科院龍園園區出席此次論壇，並親自見證Super TaiRa聯盟與國內外廠商簽署合作意向書，象徵資通訊科技進入新的紀元。

蔡總統致詞時表示，Super TaiRa聯盟的成立，代表產業界與中科院正式攜手「一起打資通訊產業，尤其是物聯網的世界盃」，這次論壇的主角Super TaiRa技術，就是由中科院和宏碁集團合作開發的一項尖端技術，不僅在無線傳輸的抗干擾能力，以及資安保密都有非常優異的表現，也見證臺灣累積數十年的科技研究實力，可以帶來世界級的成就。

總統表示，相信未來在Super TaiRa聯盟的帶領下，無線傳輸的「臺灣隊」絕對能在國際上打出非常好的成績，而且可以繼續開拓在工業4.0、物聯網、智慧城市，以及民用雷達網等運用領域，更重要的是，未來可以進一步搶下全球物聯網無線傳輸，預估高達六千億商機的市場版圖。

蔡總統指出，Super TaiRa已經在全球數十個國家進行商標註冊，這項臺灣自主發展的世界級技術，除了能夠大幅增加臺灣在全球物聯網領域的影響力，更讓臺灣在全球的高科技產業供應鏈中，成為無可取代的角色。

總統說，她一再強調國防產業不但要強化國軍戰力，更要成為經濟發展的重要動力，所以「5加2產業創新計畫」也特別將國防產業做為國家重點策略產業，透過「軍轉民」以及「民轉軍」的產業合作模式，為國防產業打造優質的發展環境，此次合作採取「軍民合作、軍民共享」模式，從研發的階段，到產製和行銷，中科院及宏碁等許多民間廠商一路合作，「今天，你們的成就，就是國防產業未來發展的典範」。

最後，總統說，未來在中科院和產業界的攜手合作之下，透過Super TaiRa這次成功的經驗，相信「臺灣隊」的實力，絕對會不斷地升級，她也特別感謝現場所有國際公司的高級主管共同切磋研討此項技術，請大家繼續支持Super TaiRa，看好臺灣，投資臺灣。

中科院表示，Super TaiRa技術是源自於中科院技轉的軍民通用技術，經宏碁公司發揚與應用，具穿透障礙能力強、抗干擾能力佳、使用功率低、產品壽命長及成本低等優越特性，在物聯網及災害防救等領域，有相當廣泛的應用價值，足以在高科技產業，帶動品牌跟產業供應鏈，據評估未來可產生上兆元以上的商機。