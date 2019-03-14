「V怪客」暴力集團橫行三蘆　戴面具暴力討債不從就砍斷手

▲以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，幫眾犯案時會戴上「V怪客」面具掩人耳目，警方拂曉出擊逮4人，起獲大批刀械、棍棒及不法所得。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

因應政府檢肅黑道幫派、防止聚眾滋事，蘆洲警分局執行雷霆掃黑行動，長期佈線調查以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，專攬東部地區至北部地區中輟及有前科的少年，迅速在三蘆地區擴張地盤，幫眾犯案時還會戴上「V怪客」面具掩人耳目，該集團涉及多項暴力案件，不法所得近2千萬，13日將葉男及其幹部等4人逮補，起出刀械、棍棒、本票等贓證物。

▼以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，幫眾犯案時會戴上「V怪客」面具掩人耳目。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市蘆洲警方107年初接獲情資，有竹聯幫仁堂育仁會幫眾在轄區設點活動，經濟來源主要以暴力討債及重利，並涉及多起暴力案件，犯案時還會戴上「V怪客」面具掩人耳目；107年9月劉姓被害人與竹聯幫仁堂成員有嫌隙，雙方相約於蘆洲區民族路談判，幫內葉姓大哥率領幫眾10多人毆打被害人，其中黃姓成員更持開山刀砍斷他的右手。

警方調查，除了這起砍人傷害案，另涉嫌107年8月2日、108年1月21日等多項暴力討債犯行。警方在13日兵分多路，將竹聯幫仁堂葉姓男子及幹部等4人逮補，並在現場查扣開山刀2把、小武士刀1把、折疊刀1把、鋁製球棒1支、電擊槍2把、面具4個、教戰手冊10份、廠房租賃契約1份、重利案本票60份等，近2千萬元的不法所得贓證物，訊後移請新北地檢偵辦。

▼警方拂曉出擊逮4人，起獲大批電擊槍、刀械、棍棒及不法所得。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）