選後首出席綠中執會　前美女議員已低調結婚

圖文／鏡週刊



在去年11月24日9合1選戰中落選的民進黨高雄市美女前議員周玲妏，選後曾在臉書宣示「我要去結婚了！祝福我！」身兼民進黨中執委的她，今天民進黨中執會是她選後首次出席，她也公開證實已與交往4年多的醫師男友登記結婚，讓民進黨中執會增添幾分喜氣。

據轉述，總統府祕書長陳菊下午抵達會議室時，見到周玲妏就關心她的婚事，周也向陳菊證實已經登記結婚，陳菊當場恭喜她。此外，去年競選高雄市長時與周玲妏互動甚多的行政院副院長陳其邁見到周也問：「妳怎麼會出現？」周則笑說：「我心情已經調適好了。」

也有中執委關心周玲妏結婚怎麼這麼低調，沒有辦婚宴。周則解釋她與丈夫都不想勞師動眾，認為婚姻是2個人的事，所以就很低調地登記而已。

周玲妏晚間接受本刊訪問時證實，其實在去年選前她就與擔任神經外科的醫師男友登記結婚，不過並不希望成為選舉期間的話題。不過因為落選整個團隊氣氛低迷，她才會透過臉書公布「要去結婚」，希望坦然面對失敗，不要讓支持者難過。她也笑說：「我大概是落選還收到最多恭喜的人吧！」

周玲妏曾任4屆高雄市議員，被問到未來是否會再參與選戰？她表示，目前她希望人生下半場能有不同的人生經驗，畢竟從立委助理開始，她從事政治工作超過20多年，人生的精華時期都奉獻給政治領域，接下來她往其他領域邁進，當從政壇裸退的範本，不過仍會做民進黨的志工。



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