外銷等級千箱香蕉33分鐘被下架　農會總幹事點出外銷好在哪

▲高雄市農業局長吳芳銘（右）、美濃農會總幹事鍾清輝（左）特地北上到東森購物台，進棚賣外銷等級高雄香蕉，希望能幫蕉農拚經濟，最後順利把限量1,000箱香蕉提前在33分鐘賣光光。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

高雄香蕉首次拚進購物台，限量1000箱美濃香蕉在東森購物台開賣，原本預計40分鐘才能賣完，東森購物800萬會員大軍卻僅用了33分鐘就把12噸美濃香蕉全數下架一空，除了一箱12公斤只賣450元含運超划算，更想知道在台灣有錢也買不到的外銷等級，嚐的是什麼滋味。美濃農會總幹事也點出內外銷香蕉的最大差別。

台灣香蕉外銷出口量為1109公噸，其中外銷到日本高達1057公噸，占全國香蕉總產量僅千分之3，卻有8成以上主要來自美濃和旗山。美濃農會總幹事鍾清輝說，出口到日本的話，日本人通常要求北蕉品種，包括外觀、表皮、形狀、大小等品質都要一致，對各方面的要求門檻高，所以能做到外銷等級的香蕉，事實上是非常難得。

鍾清輝提到，內外銷的最大差別，在於香蕉的成熟度不一樣，外銷因為有運輸問題，成熟度不能到8分熟，大概在7分熟左右；此次一般內銷的香蕉不用再清洗，就可以直接賣到消費者手上，外銷香蕉則需經過層層清洗程序，例如把香蕉表層的蟲害、泥土等不乾淨部分做適度清洗，甚至是做藥浴spa，過程中還會再把品質不好的淘汰掉，淘汰率高達50%。

▲香蕉要外銷前，需經過清洗外皮、spa等層層關卡。（圖／東森購物提供）

鍾清輝表示，由於國內農作生產成本較高，農產品要外銷到其他國家很艱困，期望有一些好的銷售平台，讓國內消費者也能享受到真正好品質的國產水果，長期來講，也能幫助農民解決產銷問題。