萊特海澤：磋商結果「不久後」揭曉　明將再與中方熱線

▲梅努欽（左）、劉鶴（中）、萊特海澤（右），萊特海澤透露談判結果將在「不久後」揭曉。（圖／新華社）



記者吳易達／綜合報導

世界貿易組織（WTO）改革聽證會13日舉行，會上，萊特海澤（Robert Lighthizer）卻談了許多中美磋商的內容，指出中美談判可能已經進入最後幾周了，最終談判的文本會有110至120頁，但仍然有些「重大議題」待解決。此外，他還透露了14日將再次與中方繼續通話。

▲萊特海澤表示，與中簽署貿易協議，並不需要提交國會審議，大幅加快談判進程 。（圖／新華社）



據《陶然筆記》評論，針對「簽署與中的貿易協議之前是否會提交國會審議」，萊特海澤表示，並不需要提交國會審議，但願意定期與國會議員就協議條款進行諮詢，協議的全部內容最終也都會公開給大眾。

之前有人認為，川普不喜歡諒解備忘錄，可能會導致協議在簽署前要先經過美國國會審議，進而延長談判時間。《陶然筆記》引之前論述，「如果像一些人理解，協議要通過美國國會審批，那麼現在緊趕慢趕地延長兩天繼續談的做法，完全沒有必要」；從萊特海澤這次的表態來看，《陶然筆記》認為自己之前的推測沒錯。

▲ 談論中美磋商議題，萊特海澤用詞非常謹慎。（圖／達志影像／美聯社）



評論指出，在長達兩個小時的聽證會中，萊特海澤在談到中美磋商議題的時候，用詞非常謹慎，幾乎每次都會強調「如果」雙方達成協議會怎麼樣；萊特海澤不願意對談判結果做出預測，也不願意透露何時會完成談判，但暗示了談判結果「不久後」將會揭曉。

會上，萊特海澤說，「不久後我們將會有一個好結果或者一個壞結果，但我沒有設定時間表，這不由我決定。」

據評論，萊特海澤還證實了12日上午中美雙方曾通過電話，就文本關鍵問題進行具體磋商，確定了下一步工作安排；還透露於14日時雙方會繼續通話。評論指出，此舉也再次印證了雙方團隊無時無刻都在工作的認真態度。

最後，評論表示，在這個時候，雙方更需要透過細節的試探和交換，持續地釋放善意，小心翼翼地把談判推向「最終目標」。