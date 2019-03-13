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社會 社會焦點 保障人權

渣男星坑女粉500萬！一場飯局後開始借錢拗買車　私吞債款躲耍賴

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▲高盟傑曾多次以戲劇入圍金馬、金鐘等大獎，如今卻星途走鐘。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾數度入圍金馬、金鐘獎，演藝事業前途看好的藝人高盟傑，近年負面消息不斷，去年還爆出欠債醜聞，和他合作過的隋棠、陳冠霖等人都是債主，如今又有身障女粉絲出面指控，高盟傑不斷向她借錢卻不還，甚至還要她買車給他，

代粉絲追回借款後竟也私吞金額累積近500萬元，得手後人間蒸發，女粉絲已提出告訴，要她給個交代。

2月26日下午，小兒麻痺的黃女與記者約在台北市本刊會議室，黃女拄著拐杖才剛坐下就說，「我從板橋騎車過來的，雖然有點遠，但為了要向那個爛人討回一個公道，辛苦一點沒關係。」黃女接著就拿出手機，秀出一堆證據跟報案三聯單，「要讓更多人知道他這種不齒的行為，連身障人士的錢，他都可以騙。」

患有小兒麻痺的黃姓女粉絲指控高盟傑沒良心，連身障者的錢都要騙。

黃女口中的「爛人」，指的就是曾以《美麗時光》《當愛來的時候When Love Comes》等片多次入圍金馬、金鐘獎最佳男配角獎的藝人高盟傑（37歲），黃女說她在還未認識高盟傑之前，本身就是高的忠實粉絲，「我覺得他形象很正面，很陽光，喜歡看他演戲。」但這一切直到了去年的一場飯局後開始走樣。

黃女已在今年1月向警方報案，控告高盟傑背信。（當事人提供）

去年7月大概中旬，黃女透過一場飯局認識高盟傑，朋友也介紹他就是本土劇的演員，而黃女早就是高的粉絲，酒酣耳熱後，黃女和高彼此留了聯絡方式，偶爾也都小有聯絡。

  1. 高盟傑代黃女收取他人欠款後，竟將款項全部私吞，從此避不見面。（當事人提供）
  2. 高盟傑代黃女收取他人欠款後，竟將款項全部私吞，從此避不見面。（當事人提供）

後來高就開始跟黃女借錢，一開始都是幾千塊那種小錢，而且都會還，直到去年8月某一天高跟黃女在聊天的時候，突然開口要借一筆約60萬元的錢，「他當時就說他需要，因為那時候他跟我說他在做油漆、包工程之類的。」黃女當時認為高是公眾人物，彼此又都有共同朋友，應該不至於「跑帳」，所以就將錢借給高。

高盟傑（右）多次入圍金馬獎及金鐘獎，當年意氣風發，如今卻負債累累，負面新聞不斷。（東方IC）

10月5日，高又打電話給黃女表示，他因為要付油漆工人工錢及工程款需要用錢，竟開口要黃女以房子去向民間貸款公司貸款50萬給他，黃女不忍心看到高陷入困頓，於是答應貸款。

不但如此，高盟傑還要黃女代為購車供他使用，但事後卻將車拿去當鋪借款40萬元，另外高盟傑還幫黃女代收一筆240萬元的欠款，竟然也全數私吞，之後人間蒸發，避不見面。


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關鍵字：鏡週刊,高盟傑

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