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2015年就在做非洲豬瘟防疫　韓國學者：教育人民是最簡單的方式

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▲▼ 非洲豬瘟研討會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會舉行為期2天非洲豬瘟預防與控制國際研討會，針對緊急應變計畫、防疫與準備及邊境管制措施等多項議題討論。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

近來台灣及亞洲各國對於非洲豬瘟疫情均保持高度關注，農委會舉行為期2天非洲豬瘟預防與控制國際研討會。韓國防檢局非洲豬瘟研究學家Dr.Hae eun kang指出，為了防治非洲豬瘟入侵韓國，從2015年開始，韓國境內就以「主動」、「被動」的方式針對邊境進行檢疫，同時也在近期發現，非洲豬瘟的傳播，其實都與人類行為有關，因此「教育人民是最簡單，也最直接的方式」。

Dr.Hae eun kang指出，非洲豬瘟病毒實在有很多不同的基因，並且沒有疫苗可以抑制，而死亡率更是100%，在韓國針對非洲豬瘟的防疫，是以國家以及地方兩方的緊密聯繫，來降低疫情發生的機率。但Dr.Hae eun kang表示，讓人擔心的部分，是因為豬瘟在許多地方的傳遞，都是與人類行為有管，甚至是給豬隻食用的廚餘，也是人類提供的，因此，「教育民眾才是阻止非洲豬瘟散步的最好方法」。

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▲▼ 非洲豬瘟研討會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲Dr.Hae eun kang表示，豬瘟的傳遞，都是與人類行為有管，因此「教育民眾才是阻止非洲豬瘟散步的最好方法」。（圖／記者崔至雲攝）

Dr.Hae eun kang表示，當2018年大陸爆發第一起非洲豬瘟豬隻後，韓國在港口、航站等地進行防禦，平均一個月沒收6200肉品物件，為了要避免非洲豬瘟的散播，政府提供重要的政策很重要，包括不進口疫區豬肉，或是廚餘的管理，以及訂定緊急應變計畫等，韓國在很多年前就已建立非洲豬瘟診斷能力，在去年成立，更有經過西班牙認證，希望可以透過各種管道，徹底的杜絕非洲豬瘟病毒的入侵。

Dr.Hae eun kang提到，邊境管控是最重要的，政府需要教導民眾禁止攜帶肉品入境，不能只靠檢驗設施，而政府平時也需要監測豬場，進出畜牧場的專業人士、獸醫等也需要加強檢驗，另外，因為有些韓國小吃店會出現非法豬肉產品，因此韓國也會針對走私加強管制。Dr.Hae eun kang認為，教育民眾、豬農 還是最重要的，希望能透過防檢疫措施與不斷的檢驗，檢視及強化對非洲豬瘟預防與控制之各項採行措施。
 

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關鍵字：非洲豬瘟,防疫,韓國,學者,防疫,豬瘟,

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